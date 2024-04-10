Техасский институт сердечной аритмии в центре Сент-Дэвид первым использовал систему PFA

ОСТИН, Техас, 10 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Электрофизиологи из Техасского института сердечной аритмии (TCAI) в медицинском центре Сент-Дэвид стали первыми в стране, кто использовал новую систему импульсной полевой абляции (PFA) для лечения пациентов с пароксизмальной и персистирующей фибрилляцией предсердий, сердечной аритмией, которая поражает миллионы людей во всем мире, после получения одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Первая процедура была выполнена доктором Андреа Натале (Andrea Natale), F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., кардиоэлектрофизиологом и исполнительным медицинским директором TCAI, и доктором Амином Аль-Ахмадом (Amin Al-Ahmad), клиническим кардиоэлектрофизиологом. Доктор Натале и доктор Аль-Ахмад были двумя из 67 глобальных операторов, участвовавших в исследовании, которое привело к одобрению FDA.

Новая система PFA доставляет кратковременные высокоэнергетические электрические импульсы в сердечную ткань для уничтожения клеток, вызывающих нерегулярные сердечные ритмы, без использования избыточного тепла или холода. Предыдущие одобренные FDA системы абляции использовали тепло или холод для уничтожения клеток, что могло повредить окружающие ткани.

«Эта историческая веха представляет собой самый большой прогресс в области электрофизиологии за последние десятилетия, поскольку она позволит пациентам лечиться более безопасно и эффективно, что в конечном итоге восстановит качество их жизни, — сказала доктор Натале. — Наша команда гордится тем, что сыграла свою роль в пилотировании этой новой эры глобальных инноваций для сердечной аритмии».

Техасский институт сердечной аритмии также представил первый случай второй коммерчески одобренной системы PFA, в которой используется абляционный катетер, который меняет форму, чтобы адаптироваться к анатомии каждого пациента. Эта процедура была выполнена доктором Джозефом Галлингхаузом (Joseph Gallinghouse), F.H.R.S., клиническим кардиоэлектрофизиологом.

TCAI — это современный электрофизиологический центр, включающий шесть лабораторий, оснащенных передовыми технологиями, в которых группа известных кардиологических электрофизиологов выполняет большой объем самых сложных электрофизиологических процедур.

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