معهد تكساس لاضطرابات ضربات القلب بمستشفى St. David's Medical Center يصبح أول من يستخدم نظام الاستئصال الميداني النبضي المعتمد من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA في الولايات المتحدة

أوستن، تكساس, 10 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أصبح أطباء كهرباء القلب في معهد تكساس لاضطرابات ضربات القلب (TCAI) بمستشفى St. David's Medical Center أول من يستخدمون نظام الاستئصال الميداني النبضي (PFA) الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية لعلاج المرضى الذين يعانون من الرجفان الأذيني الانتيابي والرجفان الأذيني المستمر، وهو عدم انتظام ضربات القلب الذي يصيب الملايين من الناس حول العالم، وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقد أجريت العملية الأولى بواسطة الدكتور Andrea Natale، حاصل على دكتوراه في الطب M.D وزمالة جمعية نظم القلب F.H.R.S وزميل الكلية الأمريكية لأمراض القلب F.A.C.C وزميل الجمعية الأوروبية لأمراض القلب F.E.S.C وإخصائي أمراض القلب والكهربية القلبية والمدير الطبي التنفيذي لمعهد تكساس لاضطرابات ضربات القلب (TCAI)، والدكتور Amin Al-Ahmad، حاصل على دكتوراه في الطب M.D وإخصائي أمراض القلب والكهربية القلبية السريرية. وكان كلًا من الدكتور Natale والدكتور Al-Ahmad من بين 67 طبيبًا عالميًا شاركوا في العملية التي أدت إلى الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA.

يعمل نظام الاستئصال الميداني النبضي (PFA) الجديد على توصيل نبضات كهربائية قصيرة المدى وعالية الطاقة إلى أنسجة القلب لتدمير الخلايا المسببة لعدم انتظام ضربات القلب دون استخدام الحرارة أو البرودة الزائدتين. وقد استخدمت أنظمة الاستئصال السابقة المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA الحرارة أو البرودة لتدمير الخلايا، الأمر الذي كان يمكن أن يؤدي إلى إتلاف الأنسجة المحيطة بأنسجة القلب.

وصرح الدكتور Natale قائلًا: "يمثل هذا الإنجاز التاريخي أكبر تقدم في مجال كهرباء القلب منذ عقود، حيث سيسمح بعلاج المرضى بشكل أكثر أمانًا وفعالية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين نوعية حياتهم". وأضاف: "نحن فخورون بأن يلعب فريقنا دورًا رياديًا في قيادة هذا العصر الجديد من الابتكار العالمي لعلاج عدم انتظام ضربات القلب".

كما أجرى معهد TCAI العملية الأولى باستخدام نظام الاستئصال الميداني النبضي PFA الثاني المعتمد تجاريًا والذي يستخدم قسطرة اجتثاثية تتغير أشكالها لتتناسب مع تشريح كل مريض. وأجريت هذه العملية بواسطة الدكتور Joseph Gallinghouse، وهو حاصل على دكتوراه في الطب M.D وزمالة جمعية نظم القلب F.H.R.S وإخصائي أمراض القلب والكهربية القلبية السريرية.

يعد معهد TCAI مركزًا حديثًا متخصصًا في علاج كهرباء القلب يضم ستة مختبرات مجهزة بتكنولوجيا متطورة، وبه يقوم فريق من أطباء كهرباء القلب المشهورين بإجراء عدد كبير من عمليات كهرباء القلب الأكثر تعقيدًا.