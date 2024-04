Teksański Instytut Arytmii Serca przy Centrum Medycznym St. David's jako pierwsi w USA zastosowali system ablacji pulsacyjnym polem elektrycznym zatwierdzony przez FDA

AUSTIN, Teksas, 11 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Elektrofizjolodzy z Teksańskiego Instytutu Arytmii Serca (ang. Texas Cardiac Arrhythmia Institute - TCAI) przy Centrum Medycznym St. David's, po uzyskaniu zatwierdzenia wydanego przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration - FDA) jako pierwsi w kraju zastosowali nowatorski system ablacji pulsacyjnym polem elektrycznym (ang. pulse field ablation - PFA) w leczeniu pacjentów z napadowym i utrzymującym się migotaniem przedsionków, zaburzeniem pracy serca, z którym zmagają się miliony ludzi na całym świecie.

Pierwszy zabieg przeprowadził dr Andrea Natale, członek Stowarzyszenia Zaburzeń Rytmu Serca, Amerykańskiego Kolegium Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, kardiolog elektrofizjolog i dyrektor medyczny TCAI, oraz dr Amin Al-Ahmada, kardiolog elektrofizjolog kliniczny. Dr Natale i dr Al-Ahmad znaleźli się wśród 67 lekarzy na świecie uczestniczących w badaniu, które doprowadziło do zatwierdzenia zabiegu przez FDA.

Nowatorski system PFA przesyła krótkotrwałe, wysokoenergetyczne impulsy elektryczne do tkanki serca w celu zniszczenia komórek powodujących nieregularny rytm serca, bez konieczności wykorzystania nadmiernej ilości ciepła lub zimna. Poprzednie systemy ablacji zatwierdzone przez FDA wykorzystywały ciepło lub zimno do niszczenia komórek, co mogło powodować uszkodzenia otaczających tkanek.

„Ten historyczny kamień milowy od dziesięcioleci stanowi największy postęp w dziedzinie elektrofizjologii, umożliwiając pacjentom bezpieczniejsze i skuteczniejsze leczenie, a w rezultacie poprawiając ich jakość życia - powiedział dr Natale. - Nasz zespół jest zaszczycony, że mógł odegrać rolę na pilotażowym etapie nowej ery globalnych innowacji w obszarze leczenia zaburzeń pracy serca".

TCAI przeprowadził również pierwszy zabieg z wykorzystaniem drugiego zatwierdzonego do użytku, komercyjnego systemu PFA wykorzystującego cewnik ablacyjny, którego kształt dostosowuje się do anatomii występującej u danego pacjenta. Zabieg przeprowadził dr Joseph Gallinghouse, członek Stowarzyszenia Zaburzeń Rytmu Serca, kardiolog elektrofizjolog kliniczny.

TCAI to najnowocześniejsze Centrum Elektrofizjologii. W jego skład wchodzi sześć laboratoriów wyposażonych w zaawansowaną technologię, w których grupa renomowanych kardiologów elektrofizjologów wykonuje dużą liczbę najbardziej złożonych procedur elektrofizjologicznych.

Źródło: The Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David's Medical Center

