THE SEVEN DEADLY SINS: ORIGIN CONFIRMA DATA DE LANÇAMENTO; JOGUE ANTES, EM 16 DE MARÇO, NO PLAYSTATION®5 E NO STEAM

SEOUL, Coreia do Sul, 13 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Netmarble, uma das principais desenvolvedoras e editoras de jogos de alta qualidade, anunciou hoje a programação oficial de lançamento de seu novo RPG de mundo aberto The Seven Deadly Sins: Origin. Os jogadores do PlayStation®5 e Steam poderão jogar mais cedo, a partir de 16 de março de 2026.

O grande lançamento do jogo acontecerá em 23 de março, com expansão para dispositivos móveis, para que mais jogadores possam experimentar The Seven Deadly Sins: Origin em várias plataformas.

Esta implementação gradual reflete uma abordagem que prioriza a plataforma, projetada para oferecer um serviço estável e uma experiência de jogo otimizada. Com base no feedback do teste beta fechado, o jogo está aplicando melhorias nos controles, no ritmo de combate e na interface/experiência do usuário em geral, com uma versão mais refinada prevista para ser lançada em todas as plataformas no grande lançamento de 23 de março.

Um evento de participação global está agora disponível no X até 17 de fevereiro para marcar este anúncio do cronograma de lançamento. Os fãs podem participar seguindo a conta oficial e deixando um comentário. Os vencedores serão selecionados por meio de um sorteio aleatório.

Além disso, The Seven Deadly Sins: Origin lançará uma nova série de vídeos com entrevistas com o elenco original de dubladores do anime em 14 de fevereiro. A série começará com a voz de Elizabeth, seguida por entrevistas com os dubladores por trás de personagens importantes, como Meliodas e King.

The Seven Deadly Sins: Origin está atualmente aberto para pré-registro no Google Play , na App Store e no site oficial , com opções de lista de desejos disponíveis no PlayStation®5 e no Steam .

Baseado no popular mangá e anime japonês The Seven Deadly Sins, que vendeu mais de 55 milhões de cópias em todo o mundo, The Seven Deadly Sins: Origin permite aos jogadores explorar Britannia em um vasto mundo aberto. O jogo apresenta combate baseado em troca de personagens, habilidades combinadas e equipes personalizáveis usando diversos personagens e armas. Os elementos multijogador incluem a formação de grupos para exploração ou a união de forças para derrotar chefes.

©Nakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments Project, MBS. Todos os direitos reservados.

©Nakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement Production Committee, TX

©Nakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins: Quatro Cavaleiros do Apocalipse.

©2025, "PlayStation" e "PS5" são marcas registradas ou comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc.

©Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc. Todos os direitos reservados.

