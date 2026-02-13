LA DATE DE LANCEMENT DE THE SEVEN DEADLY SINS : ORIGIN EST CONFIRMEE ; JOUEZ PLUS TÔT LE 16 MARS SUR PLAYSTATION®5 ET STEAM

Grand lancement, suivi d'une expansion mobile le 23 mars

SEOUL, Corée du Sud, 13 février 2026 /PRNewswire/ -- Netmarble, développeur et éditeur de premier plan de jeux de haute qualité, a annoncé aujourd'hui le calendrier de lancement officiel de son nouveau jeu de rôle en monde ouvert The Seven Deadly Sins: Origin. Les joueurs sur PlayStation®5 et Steam seront autorisés à jouer plus tôt à partir du 16 mars 2026.

Le grand lancement du jeu aura lieu le 23 mars et s'étendra à la téléphonie mobile pour permettre à un plus grand nombre de joueurs de découvrir The Seven Deadly Sins: Origin sur toutes les plateformes.

Ce déploiement progressif reflète une approche reposant d'abord sur la plateforme, conçue pour assurer la stabilité du service et optimiser l'expérience de jeu. En se basant sur les retours du test bêta fermé, le jeu apporte des améliorations aux contrôles, au rythme des combats et à l'interface utilisateur globale. Une version plus aboutie sera disponible sur toutes les plateformes lors du grand lancement du 23 mars.

Un événement mondial de participation est maintenant en ligne sur X jusqu'au 17 février pour marquer l'annonce du calendrier de lancement. Les fans peuvent participer en suivant le compte officiel et en laissant un commentaire. Les gagnants seront sélectionnés par tirage au sort.

En outre, The Seven Deadly Sins: Origin publiera le 14 février une nouvelle série d'interviews vidéo des voix originales de l'animé. La série débutera avec la voix d'Elizabeth, suivie d'entretiens avec les doubleurs des personnages clés tels que Meliodas et King.

The Seven Deadly Sins : Origin est actuellement ouvert à la préinscription sur Google Play , App Store et le site officiel , des options de liste de souhaits étant disponibles sur PlayStation®5 et Steam .

Basé sur le manga et l'anime japonais à succès The Seven Deadly Sins, qui s'est vendu à plus de 55 millions d'exemplaires dans le monde, The Seven Deadly Sins: Origin permet aux joueurs d'explorer Britannia dans un vaste monde ouvert. Le jeu propose des combats basés sur le tag, des combinaisons de compétences et des équipes personnalisables à l'aide de divers personnages et armes. Les éléments multijoueurs permettent de former des groupes d'exploration ou de faire équipe pour vaincre les boss.

Pour rester informé, suivez The Seven Deadly Sins: Origin sur ses canaux officiels YouTube , Facebook et Discord .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2902736/7DSO__260213_Launch_Date_reveal_EN.jpg