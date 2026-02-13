THE SEVEN DEADLY SINS: ORIGIN CONFIRMA FECHA DE LANZAMIENTO; PODRÁ JUGAR ANTES DEL LANZAMIENTO EL 16 DE MARZO EN PLAYSTATION®5 Y STEAM

El gran lanzamiento con expansión móvil será el 23 de marzo

SEÚL, Corea del Sur, 13 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Netmarble, desarrollador y editor líder de juegos de alta calidad, anunció hoy el cronograma de lanzamiento oficial de su nuevo juego de rol de mundo abierto The Seven Deadly Sins: Origin. Los jugadores de PlayStation®5 y Steam podrán jugar antes del lanzamiento, a partir del 16 de marzo de 2026.

El gran lanzamiento del juego se hará el 23 de marzo y se ampliará a dispositivos móviles para que más jugadores puedan experimentar The Seven Deadly Sins: Origin en distintas plataformas.

Este lanzamiento por etapas refleja un enfoque centrado en la plataforma y está diseñado para respaldar un servicio estable y una experiencia de juego optimizada. Según los comentarios de la prueba beta cerrada, el juego está aplicando mejoras en los controles, el ritmo del combate y la interfaz de usuario/experiencia general, y se lanzará una versión más optimizada en todas las plataformas en el gran lanzamiento del 23 de marzo.

Ya está disponible un evento de participación mundial en X hasta el 17 de febrero para marcar el anuncio de este cronograma de lanzamiento. Los aficionados al juego podrán participar si siguen la cuenta oficial y dejan un comentario. Los ganadores serán seleccionados mediante un sorteo aleatorio.

Además, The Seven Deadly Sins: Origin lanzará una nueva serie de videos de entrevistas con el elenco de voces original del anime el 14 de febrero. La serie comenzará con la voz de Elizabeth, seguida de entrevistas con actores de voz detrás de personajes clave como Meliodas y King.

The Seven Deadly Sins: Origin tiene actualmente las preinscripciones abiertas en Google Play , App Store y en el sitio oficial , y tiene opciones de lista de deseos disponibles en PlayStation®5 y Steam .

Basado en el exitoso manga y anime japonés The Seven Deadly Sins, que ha vendido más de 55 millones de copias en todo el mundo, The Seven Deadly Sins: Origin permite a los jugadores explorar Britannia en un vasto mundo abierto. Cuenta con combate con etiquetas, habilidades combinadas y equipos personalizables que utilizan diversos personajes y armas. Los elementos multijugador incluyen la formación de grupos para explorar o formar equipos para derrotar a los jefes.

Para mantenerse actualizado, siga a The Seven Deadly Sins: Origin en sus canales oficiales de YouTube , Facebook y Discord .

©Nakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments Project, MBS. Todos los derechos reservados.

©Nakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement Production Committee, TX

©Nakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse Production Committee.

©2025, "PlayStation", "PS5" son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.

©Netmarble Corp. y Netmarble F&C Inc. Todos los derechos reservados.

Acerca de Netmarble Corporation

Fundada en Corea en el año 2000, Netmarble Corporation es un desarrollador y editor de juegos líder a nivel mundial. A través de franquicias prestigiosas y asociaciones estratégicas con propietarios de propiedad intelectual de primer nivel, la empresa ofrece experiencias de juego innovadoras y atractivas a audiencias de todo el mundo. Como empresa matriz de Kabam, SpinX Games, Jam City y accionista principal de HYBE y NCSOFT, la diversa cartera de Netmarble incluye Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH, Raven2, MARVEL Future Fight y The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Puede encontrar más información en http://company.netmarble.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902736/7DSO__260213_Launch_Date_reveal_EN.jpg

FUENTE Netmarble