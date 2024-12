TRABALHO EXCEPCIONAL Através de Simulações de Acidentes: Uma Perspectiva Exclusiva do Laboratório de Testes de Colisão da Chery

WUHU, China, 12 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Recentemente, a Chery Auto lançou um vídeo não convencional e envolvente que leva os espectadores a uma jornada intrigante por seu laboratório de testes de colisão de ponta. Através da perspectiva única de um boneco de teste de colisão recém "contratado", o vídeo demonstra vividamente o desempenho de segurança excepcional do Tiggo 8, oferecendo aos espectadores novas informações sobre testes de colisão automotivos. Também destaca o compromisso inabalável da Chery em fornecer segurança de alto nível para todos os usuários.

https://youtu.be/f3dl8QzsloI?si=OSch9grPCB5aYoB5

O vídeo começa com seu protagonista - um boneco de teste de colisão altamente realista - compartilhando com humor sua "experiência de trabalho" com o público. Ele relata suas emoções confusas durante seu primeiro teste de colisão, descrevendo nervosismo e excitação. No entanto, acima de tudo, ele expressa orgulho e honra em fazer parte de uma missão para proteger vidas humanas.

O vídeo então muda para o Centro de Testes de Colisão da Chery, uma enorme instalação que cobre uma área de 32.000 metros quadrados e foi construída com um investimento de RMB 150 milhões. O centro impressiona com seu equipamento avançado e ambiente de testes profissional. Aqui, uma equipe profissional que utiliza equipamentos de ponta e uma vasta experiência em testes acumulada desenvolveu vários produtos seguros e confiáveis. Dentre elas, destaca-se o desempenho de segurança do Tiggo 8. No vídeo, o boneco de teste de colisão destaca o excelente desempenho de segurança do Tiggo 8, que possui uma estrutura de carroceria integrada de alta resistência feita com mais de 60% de aço de alta resistência e vários componentes estampados a quente de ultra-alta resistência da Benteler. De acordo com o manequim, este projeto fornece um nível de proteção comparável a um "escudo sólido".

Seja passando por colisões frontais, impactos laterais ou testes traseiros, o Tiggo 8 dissipa a energia de colisão através de sua estrutura robusta da carroceria. Combinado com 9 airbags multi-ângulo e um sistema avançado de retenção de ocupantes, minimiza ao máximo o impacto nos passageiros.

Este vídeo mostra a excelência tecnológica da Chery em segurança automotiva e se conecta com o público por meio de sua narrativa alegre e envolvente. Com o boneco de teste de colisão completando seu próprio "bom trabalho" em um teste de colisão ao vivo, o vídeo reflete metaforicamente o excelente desempenho da Chery em garantir a segurança em toda a sua linha de veículos. Ao apresentar sua filosofia de segurança e inovações tecnológicas de maneira tão distinta, a Chery, sem dúvida, estabeleceu uma nova referência para a indústria automotiva.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2579706/20241212_162211.mp4

