Une nouvelle vidéo offre une perspective unique sur le laboratoire de crash test de Chery

WUHU, Chine, 13 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Chery Auto vient de publier une vidéo originale qui nous emmène faire la découverte intéressante de son laboratoire de crash test à la pointe de la technologie. Grâce au point de vue unique d'un mannequin nouvellement « embauché » pour les essais de collision, la vidéo démontre les performances exceptionnelles du TIGGO 8 en matière de sécurité, offrant aux spectateurs un nouvel éclairage sur les essais de collision automobile. La vidéo met également en avant l'engagement inébranlable de Chery à fournir une sécurité de premier ordre à chaque utilisateur.

https://youtu.be/f3dl8QzsloI?si=OSch9grPCB5aYoB5

La vidéo commence avec son protagoniste, un mannequin de crash test très réaliste, qui partage avec humour son « expérience professionnelle » avec le public. Il raconte les émotions variées qu'il a ressenties lors de son premier crash test, décrivant sa nervosité et son excitation. Mais il exprime surtout la fierté et l'honneur de participer à une mission de sauvegarde de la vie humaine.

La vidéo passe ensuite au Crash Test Center de Chery, une installation massive couvrant une superficie de 32 000 mètres carrés et construite grâce à un investissement de 150 millions RMB. Le centre impressionne par son équipement de pointe et son environnement d'essai professionnel. Une équipe de spécialistes utilisant des équipements de pointe et s'appuyant sur une expérience approfondie des essais a mis au point plusieurs produits sûrs et éprouvés. Parmi les différents essais, les performances de sécurité du TIGGO 8 se distinguent. Dans la vidéo, le mannequin de test de collision met en évidence les performances de sécurité exceptionnelles du TIGGO 8, dont la structure de carrosserie intégrée à haute résistance est composée de plus de 60 % d'acier à haute résistance et de plusieurs composants à très haute résistance estampés à chaud par Benteler. Selon le mannequin, cette conception offre un niveau de protection comparable à un « bouclier solide ».

Qu'il s'agisse de collisions frontales, de chocs latéraux ou de tests arrière, le TIGGO 8 dissipe l'énergie du choc grâce à la robustesse de sa structure. Associé à 9 airbags multi-angles et à un système avancé de retenue des occupants, il minimise au maximum l'impact sur les passagers.

Cette vidéo met en avant l'excellence technologique de Chery en matière de sécurité automobile et touche le public grâce à une narration légère et engageante. Avec le mannequin de crash test qui termine par un « c'était du bon travail » lors d'un crash test réel, la vidéo reflète métaphoriquement les performances exceptionnelles de Chery en matière de sécurité sur l'ensemble de sa gamme de véhicules. En présentant sa philosophie de sécurité et ses innovations technologiques d'une manière aussi originale, Chery ne manque pas d'établir une nouvelle référence pour l'industrie automobile.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2579706/20241212_162211.mp4