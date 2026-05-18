A CHERY Anuncia Oficialmente Robert Lewandowski como Embaixador Global da Marca CHERY, Reforçando a Expressão Global da Filosofia da Marca "Para a Família"

BARCELONA, Espanha, 18 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- CHERY Brand anunciou oficialmente em seu Centro de Operações Europeu em Barcelona que o ícone do futebol de renome mundial Robert Lewandowski se juntou à marca como Embaixador Global da Marca CHERY. Zhu Shaodong, vice-presidente executivo da Chery International, CEO da região da UE, participou da cerimônia. Durante o evento, ambas as partes assinaram formalmente o acordo de parceria, trocaram presentes comemorativos e realizaram uma cerimônia de entrega importante para o TIGGO9 CSH, marcando oficialmente o início de um novo capítulo em sua colaboração global.

Zhu Shaodong, vice-presidente executivo da Chery International e CEO da região da UE, assina o acordo de parceria com Robert Lewandowski. (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

Como uma das figuras mais icônicas do futebol mundial, Lewandowski é reconhecido mundialmente por sua excelência profissional consistente, profissionalismo disciplinado e imagem pública positiva. Seu compromisso duradouro com os valores da família, responsabilidade e visão de longo prazo se alinha naturalmente com a missão "For Family" da CHERY.

Para a CHERY, "For Family" é mais do que um slogan da marca — é a pedra angular do desenvolvimento de produtos e tecnologia da marca. Focada no que mais importa para as famílias, a CHERY tem o compromisso de entregar "Espaço. Para a família," "Segurança. For Family," e "Technology. Para a família," atender às necessidades dos usuários por mais espaço, segurança aprimorada e mobilidade mais inteligente.

Olhando para o futuro, a CHERY continuará a aprofundar sua presença global por meio da inovação tecnológica e de um compromisso de longo prazo com a excelência, criando experiências de mobilidade mais seguras e agradáveis com usuários em todo o mundo.

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FONTE Chery Automobile Co., Ltd.