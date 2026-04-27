Segurança. Para a família: TIGGO9 conclui a verificação de colisão composta de três veículos durante a Cúpula Internacional de Negócios de 2026

WUHU, China, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Em abril de 2026, durante a Cúpula Internacional de Negócios de 2026, a CHERY concluiu uma validação pública de colisão composta de três veículos do TIGGO9 no Laboratório de Segurança de Colisão da Chery, testemunhada no local por revendedores globais, mídia internacional e representantes de usuários no exterior. Projetado em torno de cenários de tráfego de alto risco do mundo real, o teste usou uma configuração de colisão composta para avaliar o desempenho de segurança do SUV principal da CHERY e demonstrar ainda mais a filosofia de segurança da marca: Segurança. Para a Família.

Cena do teste de colisão composto de três veículos da CHERY

O teste simulou um cenário de impacto frontal e traseiro severo. O TIGGO9, como veículo de teste principal, sofreu um impacto frontal de 50 km/h de um TIGGO7 enquanto era simultaneamente traseiro por outro veículo a 40 km/h, colocando sua estrutura da carroceria, sistemas de retenção e resposta a emergências pós-colisão sob avaliação abrangente. Após o acidente, o compartimento de passageiros permaneceu intacto, sem deformação óbvia nos pilares e com espaço de sobrevivência suficiente preservado. Os airbags e os airbags de cortina laterais foram acionados corretamente, os sistemas de cinto de segurança funcionaram de forma eficaz, as portas foram desbloqueadas automaticamente e puderam ser abertas normalmente, o sistema de combustível não apresentou vazamento e as luzes de aviso de perigo funcionaram conforme pretendido.

Esse desempenho é apoiado pelo projeto de segurança sistemático do TIGGO9, incluindo uma estrutura de carroceria de alta rigidez com 85% de aço de alta resistência e 21% de aço estampado a quente, um caminho de transferência de carga otimizado e um sistema de 10 airbags. Com várias certificações globais de segurança de cinco estrelas já obtidas, a CHERY continua a fortalecer suas credenciais de segurança por meio de validação no mundo real. Olhando para o futuro, a CHERY continuará a elevar os padrões de segurança e a oferecer proteção confiável para famílias em todo o mundo.

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FONTE Chery Automobile Co., Ltd.