「撞」出來的GOOD JOB：奇特視角探秘奇瑞碰撞安全試驗室

新聞提供者奇瑞
12 12月, 2024, 21:06 CST
蕪湖2024年12月12日 /美通社/ -- 近日，奇瑞汽車發佈了一段別開生面的趣味視頻，以獨特的視角——一位剛入職的碰撞假人親身經歷，帶領觀眾深入亞洲領先的奇瑞碰撞試驗室，生動展示了TIGGO 8的卓越安全力。這段視頻不僅讓觀眾對汽車碰撞測試有了全新的認識，更展現了奇瑞致力於為每一位用戶出行提供卓越安全保護的不懈追求。
視頻一開場，主角——一位專門用於汽車碰撞測試的高仿真假人，便以幽默風趣的口吻向觀眾介紹了自己的「工作經歷」。他坦言，儘管第一次參與碰撞測試時內心既緊張又興奮，但更多的是對這份為保護人類生命安全做出貢獻的職業的自豪與榮耀。
隨後，視頻鏡頭轉向了奇瑞碰撞試驗中心。這個斥資1.5億元人民幣、佔地32,000平方米的龐大設施，以其先進的設備和專業的測試環境，給人留下了深刻的印象。在這裡，經過專業的團隊利用高精尖設備所累積的大量試驗基礎，打造出了多款安全可靠的產品。其中TIGGO 8的安全表現讓人印象深刻。在視頻中，碰撞假人提到，TIGGO 8採用了高強度一體化車身結構，並使用了超過60%的高強度鋼和多塊本特勒超高強度熱成型鋼，這種設計讓他在碰撞測試中感受到了如同「堅固護盾」般的保護。無論是正面碰撞、側面撞擊還是追尾事故，TIGGO 8都能憑借其堅固的車身結構設計有效分散碰撞能量，配合多角度的9個安全氣囊以及先進的乘員約束系統，最大限度地減輕對乘員的衝擊。
這段視頻不僅讓觀眾見證了奇瑞在汽車安全領域的技術實力，更通過輕鬆幽默的表達方式拉近了企業與用戶的距離。視頻中隨著碰撞假人完成了一份實車碰撞的good job，也表達出了奇瑞在每款產品安全設計上完成的good job。奇瑞汽車以這種獨特的方式展現其安全理念和技術創新，無疑為汽車行業樹立了新的標桿。
SOURCE 奇瑞
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