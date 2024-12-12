「撞」出來的GOOD JOB：奇特視角探秘奇瑞碰撞安全試驗室

蕪湖2024年12月12日 /美通社/ -- 近日，奇瑞汽車發佈了一段別開生面的趣味視頻，以獨特的視角——一位剛入職的碰撞假人親身經歷，帶領觀眾深入亞洲領先的奇瑞碰撞試驗室，生動展示了TIGGO 8的卓越安全力。這段視頻不僅讓觀眾對汽車碰撞測試有了全新的認識，更展現了奇瑞致力於為每一位用戶出行提供卓越安全保護的不懈追求。

視頻一開場，主角——一位專門用於汽車碰撞測試的高仿真假人，便以幽默風趣的口吻向觀眾介紹了自己的「工作經歷」。他坦言，儘管第一次參與碰撞測試時內心既緊張又興奮，但更多的是對這份為保護人類生命安全做出貢獻的職業的自豪與榮耀。