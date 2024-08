Transit Technologies entra no mercado de software K-12 através da aquisição da Bytecurve

A Transit Technologies, líder em soluções inovadoras de mobilidade, anunciou hoje a aquisição da Bytecurve, uma plataforma de software que está transformando as operações de transporte de estudantes por meio de um poderoso software de agendamento, despacho, tempo e presença e folha de pagamento. Espera-se que esse movimento estratégico tenha um impacto substancial no setor de mobilidade e crie operações de transporte estudantil mais eficientes e eficazes. A aquisição alcança mais um marco expressivo na missão da Transit Technologies de construir uma rede de soluções inovadoras de transporte especializado que forneçam operações de mobilidade de trânsito seguras, eficientes e confiáveis, melhorando a qualidade de vida nas comunidades que atendemos.

KNOXVILLE, Tennessee, 22 de agosto de 2024 /PRNewswire -- A Transit Technologies, visionária na transformação da mobilidade pública e privada, adquiriu a Bytecurve, uma empresa de software de gestão de transporte estudantil conhecida por sua plataforma simples, mas poderosa, para distritos escolares e operadores de ônibus escolares. A aquisição adiciona a importante solução de tecnologia de transporte estudantil à plataforma abrangente de mobilidade da Transit Technologies.

Os fundadores da Bytecurve têm mais de 30 anos de experiência combinada no setor de transporte, com experiência no setor de operações de transporte de estudantes, entendendo os desafios de transportar milhões de alunos de e para suas escolas com segurança e pontualidade, com pouca margem de erro. As soluções da empresa são projetadas para enfrentar esses desafios com ferramentas direcionadas para ajudar a melhorar as operações, reduzir os custos operacionais, melhorar as comunicações confiáveis com escolas, alunos e responsáveis e manter os alunos seguros.

"Isso é mais do que uma expansão estratégica; é um salto em direção a um futuro em que o transporte público é mais eficiente, confiável e inclusivo", disse Gerry Leonard, CEO da Transit Technologies. "Ao integrar a plataforma avançada da Bytecurve, continuamos a definir novos padrões de referência para o que o software pode realizar para a mobilidade, segurança e eficiência dos alunos. A Bytecurve agrega um valor significativo às plataformas tecnológicas expansivas da Transit Technologies, que atendem a mais de 3.000 clientes em todo o mundo."

GP Singh, CEO e fundador da Bytecurve, acrescentou: "É gratificante juntar-se a uma aliança tão estimada de soluções de mobilidade como a Transit Technologies. Essa combinação permitirá que a Bytecurve traga sua plataforma e serviço inovadores para o setor de transporte em geral."

A sinergia entre as soluções de software inovadoras da Bytecurve para o mercado K-12 e as plataformas líderes de mercado da Transit Technologies para rotas fixas, resposta à demanda, segurança e conformidade e serviços médicos não emergenciais contribuirão significativamente para a missão final da Transit Technologies de revolucionar a mobilidade e atender às demandas em evolução dos sistemas de transporte modernos.

Sobre a Transit Technologies

A Transit Technologies está na vanguarda da revolução da mobilidade, conectando comunidades, capacitando jornadas individuais e eliminando a lacuna de equidade no trânsito. Desde a sua criação, a empresa tem se dedicado a combinar tecnologias poderosas para otimizar rotas, garantir horários oportunos e capacitar usuários, motoristas e gerentes de frota com soluções seguras e inovadoras de mobilidade e operações de trânsito.

Sobre a Bytecurve

A Bytecurve é uma fornecedora líder de soluções de software inovadoras para o setor de transporte de ônibus escolar. Bytecurve360 é uma plataforma abrangente de despacho e folha de pagamento projetada para agilizar as operações, melhorar a eficiência e melhorar a comunicação para os distritos escolares.

FONTE Transit Technologies