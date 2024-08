Transit Technologies fait son entrée sur le marché des logiciels de la maternelle et au primaire en rachetant Bytecurve

Transit Technologies, un leader des solutions de mobilité innovantes, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Bytecurve, une plateforme logicielle qui révolutionne les opérations de transport des élèves grâce à un puissant logiciel de planification, de répartition, de gestion du temps et des présences, et de paie. Ce mouvement stratégique devrait avoir un impact considérable sur le secteur de la mobilité et créer des opérations de transport scolaire plus efficaces et plus efficientes. Cette acquisition marque une nouvelle étape importante dans la mission de Transit Technologies, qui consiste à construire un réseau de solutions de transport spécialisées et innovantes offrant des opérations de mobilité sûres, efficientes et fiables, améliorant ainsi la qualité de vie dans les communautés que nous desservons.

KNOXVILLE, Tenn., 21 août 2024 /PRNewswire/ -- Transit Technologies, un visionnaire dans la transformation de la mobilité publique et privée, a acquis Bytecurve, une société de logiciels de gestion du transport scolaire connue pour sa plateforme simple et puissante pour les districts scolaires et les opérateurs de bus scolaires. L'acquisition ajoute l'importante solution technologique de transport scolaire à la plateforme de mobilité complète de Transit Technologies.

Les fondateurs de Bytecurve ont plus de 30 ans d'expérience combinée dans l'industrie du transport, avec une expertise dans le secteur des opérations de transport scolaire, comprenant les défis de la réalisation des trajets scolaires en toute sécurité et à l'heure, avec peu de marge d'erreur. Les solutions de l'entreprise sont conçues pour relever ces défis grâce à des outils ciblés permettant d'améliorer les opérations, de réduire les coûts d'exploitation, d'améliorer la fiabilité des communications avec les écoles, les élèves et les tuteurs, et d'assurer la sécurité des élèves.

« Plus qu'une expansion stratégique, il s'agit d'un bond en avant vers un avenir où les transports en commun seront plus efficaces, plus fiables et plus inclusifs », déclare Gerry Leonard, PDG de Transit Technologies. « En intégrant la plateforme avancée de Bytecurve, nous continuons à établir de nouvelles références en matière de capacité des logiciels dans les secteurs de la mobilité scolaire, de la sécurité et de l'efficience. Bytecurve ajoute une valeur significative aux plateformes technologiques étendues de Transit Technologies, qui servent plus de 3 000 clients dans le monde entier. »

GP Singh, PDG et fondateur de Bytecurve, ajoute : « Il est gratifiant de rejoindre une alliance de solutions de mobilité aussi estimée que Transit Technologies. Cette association permettra à Bytecurve d'apporter sa plateforme et son service innovants à l'ensemble de l'industrie du transport. »

La synergie entre les solutions logicielles innovantes de Bytecurve pour le marché K-12 et les plateformes de Transit Technologies, leaders sur le marché des itinéraires fixes, de la réponse à la demande, de la sécurité et de la conformité et des services médicaux non urgents, contribuera de manière significative à la mission ultime de Transit Technologies, qui est de révolutionner la mobilité et de répondre aux exigences en constante évolution des systèmes de transport modernes.

À propos de Transit Technologies

Transit Technologies est à l'avant-garde de la révolution de la mobilité, de la connexion des communautés, de l'autonomisation des trajets individuels et du comblement du fossé de l'équité en matière de transport. Depuis sa création, l'entreprise se consacre à la combinaison de technologies puissantes pour optimiser les itinéraires, garantir des horaires ponctuels et donner aux usagers, aux conducteurs et aux gestionnaires de parcs de véhicules des solutions sûres et innovantes en matière de mobilité et d'exploitation des transports en commun.

À propos de Bytecurve

Bytecurve est un fournisseur de premier plan de solutions logicielles innovantes pour l'industrie du transport scolaire. Bytecurve360 est une plateforme complète de répartition et de paie conçue pour rationaliser les opérations, améliorer l'efficience et renforcer la communication pour les districts scolaires.