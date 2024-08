Transit Technologies steigt durch Übernahme von Bytecurve in den Softwaremarkt für Schulen ein

Transit Technologies, , ein führender Anbieter innovativer Mobilitätslösungen, gab heute die Übernahme von Bytecurve bekannt, einer Softwareplattform, die den Schülerbeförderungsbetrieb durch leistungsstarke Software für Planung, Disposition, Zeiterfassung, Anwesenheit und Gehaltsabrechnung verändert. Es wird erwartet, dass dieser strategische Schritt erhebliche Auswirkungen auf die Mobilitätsbranche haben und die Schülerbeförderung effizienter und effektiver gestalten wird. Die Akquisition ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für das Ziel von Transit Technologies, ein Netzwerk innovativer Spezialtransportlösungen aufzubauen, die eine sichere, zuverlässige und effiziente Transitmobilität gewährleisten und die Lebensqualität in den von uns bedienten Gemeinden verbessern.

KNOXVILLE, Tennessee, 21. August 2024 /PRNewswire/ -- Transit Technologies, ein Visionär bei der Umgestaltung der öffentlichen und privaten Mobilität, hat Bytecurve, ein Softwareunternehmen für die Verwaltung des Schülerbeförderungsbetriebs, übernommen, das für seine einfache und dennoch leistungsstarke Plattform für Schulbehörden und Schulbusbetreiber bekannt ist. Durch die Übernahme wird die umfassende Mobilitätsplattform von Transit Technologies um eine wichtige Lösung für den Schülertransport erweitert.

Die Gründer von Bytecurve verfügen zusammen über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Transportbranche sowie viel Fachwissen im Bereich der Schülerbeförderung. Sie kennen die Herausforderungen, die mit der sicheren und pünktlichen Beförderung von Millionen von Schülern zu und von ihren Schulen verbunden sind, einem Bereich, bei dem nur wenig Spielraum für Fehler möglich ist. Die Lösungen des Unternehmens sind darauf ausgerichtet, diese Herausforderungen mit gezielten Tools zu bewältigen, um den Betrieb zu verbessern, die Betriebskosten zu senken, die zuverlässige Kommunikation mit Schulen, Schülern und Erziehungsberechtigten zu verbessern und die Sicherheit der Schüler zu gewährleisten.

„Dies ist mehr als eine strategische Erweiterung; es ist ein Sprung in eine Zukunft, in der der Verkehr effizienter, zuverlässiger und integrativer wird", so Gerry Leonard, CEO von Transit Technologies. „Durch die Integration der fortschrittlichen Plattform von Bytecurve setzen wir weiterhin neue Maßstäbe dafür, was Software für die Mobilität, Sicherheit und Effizienz von Schülern leisten kann. Bytecurve ergänzt die umfangreichen Technologieplattformen von Transit Technologies, die weltweit mehr als 3.000 Kunden bedienen, in signifikantem Umfang."

GP Singh, CEO und Gründer von Bytecurve, fügte hinzu: „Es ist erfreulich, einer so angesehenen Allianz für Mobilitätslösungen wie Transit Technologies beizutreten. Dieser Zusammenschluss wird es Bytecurve ermöglichen, seine innovative Plattform und seinen Service in die umfassendere Transportbranche einzubringen."

Die Synergie zwischen den innovativen Softwarelösungen von Bytecurve für den Schulmarkt und den marktführenden Plattformen von Transit Technologies für feste Routen, Bedarfssteuerung, Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften sowie für medizinische Dienstleistungen außerhalb des Notdienstes wird wesentlich zur ultimativen Mission von Transit Technologies beitragen, die Mobilität zu revolutionieren und die sich entwickelnden Anforderungen moderner Verkehrssysteme zu erfüllen.

Über Transit Technologies

Transit Technologies steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Mobilität zu revolutionieren, Gemeinschaften zu verbinden, individuelle Fahrten zu ermöglichen und die Gleichheitslücke im Verkehr zu beseitigen. Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen der Kombination leistungsstarker Technologien verschrieben, um Routen zu optimieren, pünktliche Fahrpläne zu gewährleisten und Fahrgästen, Fahrern und Flottenleitern sichere und innovative Mobilitäts- und Verkehrsbetriebslösungen zu bieten.

Über Bytecurve

Bytecurve ist ein führender Anbieter von innovativen Softwarelösungen für die Schulbusbranche. Bytecurve360 ist eine umfassende Dispositions- und Gehaltsabrechnungsplattform zur Rationalisierung der Abläufe, Verbesserung der Effizienz und Verbesserung der Kommunikation für Schulbehörden.