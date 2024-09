Tribesigns deve fazer sua estreia nos EUA no High Point Market em outubro

NOVA YORK, 24 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Tribesigns, uma marca global de móveis em rápido crescimento e bem estabelecida, comprometida em oferecer soluções aconchegantes e eficientes para casa e escritório para famílias comuns, fará sua estreia no mercado americano de 26 a 30 de outubro de 2024 no High Point Market, apresentando uma grande variedade de produtos de móveis elegantes e inovadores.

O High Point Market é uma das maiores feiras do mundo de móveis e design de interiores, que acontece semestralmente na cidade de High Point, Carolina do Norte, também conhecida como a "Capital Mundial dos Móveis".

"Na Tribesigns, nossos valores fundamentais são honestidade, simplicidade e inovação, estamos sempre colocando os clientes em primeiro lugar", afirmou o fundador e CEO da Tribesigns, Peter Wang.

"Valorizamos o design que tem o compromisso de criar móveis bonitos, exclusivos e funcionais. O foco na estética e no meio ambiente estão no coração da Tribesigns, e é por isso que nosso slogan é Designed For Life (Projetado para a vida)", acrescentou Wang. "E, desde 2023, também temos uma parceria com a One Tree Planted, uma organização sem fins lucrativos que se concentra no reflorestamento global, na biodiversidade e na promoção de práticas ecologicamente corretas em programas de plantio de árvores, com o compromisso de plantar 20.000 árvores."

"É uma oportunidade fantástica para apresentarmos os principais produtos da Tribesigns no High Point Market 2024 e mostrar que não apenas vendemos esses produtos on-line, mas também oferecemos opções de envio direto para clientes e fornecedores comerciais", declarou Andy Huang, CMO da Tribesigns.

A Tribesigns oferece uma solução abrangente de móveis para todos os cantos da sua casa, incluindo a sala de estar, o quarto e o escritório doméstico, a cozinha e a sala de jantar. E forneceu vários produtos de mobiliário interno e externo para mais de 10 milhões de residências nos EUA.

No High Point Market 2024, a Tribesigns apresentará um conjunto completo de produtos de móveis elegantes e inovadores, como mesas de escritório, mesas de console, organizadores, estantes, mesas de recepção e aparadores, além de várias atividades interativas. Sinta-se à vontade para visitar seu estande (local listado abaixo).

Local: 209 S. Main Street, High Point, Carolina do Norte 27260

Estande: T-410 (410, 412, 511, 513)

Data: 26 a 30 de outubro

Sobre a Tribesigns:

A Tribesigns é uma designer e fabricante líder global de móveis. Com o slogan "Designed For Life" (Projetado para a vida), nossa filosofia gira em torno da diversidade de estilos de vida pessoais e da importância de adotar escolhas que respeitem a natureza.

A Tribesigns também é amplamente conhecida por seus designs de móveis especiais e elegantes. A maioria de seus modelos mais recentes é exclusiva no mercado e não pode ser encontrada em nenhum outro lugar, e você nunca ficará desapontado ao escolher a Tribesigns. Com mais de 35 armazéns no exterior, fortes capacidades de P&D e fabricação, a Tribesigns também oferece serviços de dropshipping, OEM e ODM para parceiros de negócios.

Para obter mais informações sobre Tribesigns, acesse https://tribesigns.com/, B2B, Facebook, YouTube, Pinterest e TikTok.

Contato:

[email protected]

