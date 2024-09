Tribesigns fera ses débuts aux États-Unis au High Point Market en octobre

NEW YORK, 24 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Tribesigns, une marque mondiale de mobilier à croissance rapide et bien établie qui s'engage à fournir des solutions pour la maison et le bureau confortables et efficaces pour les familles ordinaires, fera ses débuts sur le marché américain du 26 au 30 octobre 2024 au High Point Market, présentant une grande variété de produits d'ameublement élégants et innovants.

Le High Point Market est l'un des plus importants salons professionnels au monde pour le mobilier et la décoration d'intérieur. Il a lieu deux fois par an dans la ville de High Point, en Caroline du Nord, également connue sous le nom de "capitale mondiale du meuble".

"Chez Tribesigns, nos valeurs fondamentales sont l'honnêteté, la simplicité et l'innovation, et nous mettons toujours les clients au premier plan", a déclaré le fondateur et PDG de Tribesigns, Peter Wang.

"Nous apprécions le design engagé dans la création de meubles beaux, uniques et fonctionnels. Au cœur de Tribesigns se trouvent l'esthétique et l'environnement, c'est pourquoi notre slogan est "Designed For Life" (Conçu pour la vie)", a ajouté M. Wang. "Depuis 2023, nous sommes également partenaires de One Tree Planted, une organisation à but non lucratif qui se consacre au reboisement, à la biodiversité et à la promotion de pratiques écologiques dans le monde entier dans le cadre de programmes de plantation d'arbres, et qui s'est engagée à planter 20 000 arbres."

"C'est une opportunité fantastique pour nous de présenter les produits phares de Tribesigns au High Point Market 2024, et de montrer que nous ne vendons pas seulement ces produits en ligne, mais que nous offrons également des options de drop-shipping aux clients ainsi qu'aux vendeurs professionnels", a déclaré Andy Huang, le directeur marketing de Tribesigns.

Tribesigns propose une solution d'ameublement complète pour chaque coin de votre maison, y compris le salon, la chambre à coucher et le bureau à domicile, la cuisine et la salle à manger. L'entreprise a fourni divers produits d'ameublement d'intérieur et d'extérieur à plus de 10 millions de foyers aux États-Unis.

Au High Point Market 2024, Tribesigns présentera une gamme complète de produits d'ameublement élégants et innovants, tels que des bureaux, des tables consoles, des organisateurs, des bibliothèques, des bureaux d'accueil et des buffets, ainsi que diverses activités interactives. N'hésitez pas à visiter son stand (emplacement indiqué ci-dessous).

Lieu : 209 S. Main Street, High Point, Caroline du Nord 27260

Stand : T-410 (410, 412, 511, 513)

Date : Du 26 au 30 octobre

À propos de Tribesigns :

Tribesigns est un leader mondial dans la conception et la fabrication de meubles. Avec comme slogan "Designed For Life", notre philosophie s'articule autour de la diversité des modes de vie personnels et de l'importance d'adopter des choix respectueux de la nature.

Tribesigns est également célèbre pour ses meubles au design particulier et élégant. La plupart de ses nouveaux modèles sont uniques sur le marché et ne peuvent être trouvés ailleurs. En choisissant Tribesigns, vous ne serez jamais déçu. Avec plus de 35 entrepôts à l'étranger et de solides capacités de R&D et de fabrication, Tribesigns propose également des services de dropshipping, OEM et ODM à ses partenaires commerciaux.

Pour plus d'informations sur Tribesigns, veuillez consulter https://tribesigns.com/, B2B, Facebook, YouTube, Pinterest et TikTok.

