Da mobília à iluminação: a Tribesigns lança uma linha abrangente de iluminação doméstica

NOVA YORK, 14 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Tribesigns, fabricante e varejista de móveis de renome mundial, tem o prazer de anunciar o lançamento de uma nova linha de produtos - séries de iluminação para atender às necessidades funcionais e de estilo de vida de vários níveis dos usuários.

Tribesigns lançou a série de iluminação

A estreia da série de iluminação da Tribesigns marca o ponto culminante de anos de pesquisa e desenvolvimento dedicados. Guiada por uma filosofia centradano usuário e padrões de qualidade rigorosos, a Tribesigns criou uma coleção abrangente e diversificada de produtos de iluminação que harmonizam a funcionalidade com a estética do design. Como a primeira linha de iluminação da marca, essas peças são cuidadosamente criadas para enriquecer a vida cotidiana, atendendo às necessidades práticas e emocionais.

A coleção de iluminação recém-lançada da Tribesigns apresenta uma variedade rica e diversificada, incluindo luzes de montagem embutidas, lustres, pingentes, lâmpadas, luzes de vaidade, arandelas, ventiladores de teto e luzes de parede ao ar livre. Juntos, esses designs iluminam todos os cantos da casa, lançando um brilho quente e suave que lembra a luz do sol da primavera.

"Nossos novos produtos de iluminação são adequados para todos os espaços domésticos, como a sala de estar, o quarto, a cozinha, a sala de jantar, o banheiro e o escritório", disse Peter Wang, CEO da Tribesigns. "Eles combinam perfeitamente a praticidade com a estética do design, não apenas atendendo às demandas básicas de iluminação, mas também satisfazendo as demandas emocionais internas dos usuários — incluindo remodelação visual espacial, ajuste de humor e estado e expressão de estilo pessoal. Como a série de móveis da Tribesigns, a maioria de nossos produtos de iluminação é projetada de forma exclusiva e não pode ser encontrada em nenhum outro lugar do mercado."

Com "Lighting Designed for Life" como o slogan da nova série, a Tribesigns reafirma seu compromisso em fornecer iluminação de altaqualidade que une praticidade com estética — ao mesmo tempo em que melhora a qualidade geral da vida cotidiana.

A série de iluminação da Tribesigns representa uma adição estratégica aos seus produtos de móveis para casa e escritório existentes. Seu compromisso original de oferecer experiências domésticas aconchegantes e confortáveis para uma ampla base de usuários permanece firme, e esse compromisso continua a servir como um princípio orientador para seus esforços contínuos.

Sobre a Tribesigns

A Tribesigns é líder global em design e fabricação de móveis. Com o slogan "Designed For Life" (Projetado para a vida), sua filosofia gira em torno da diversidade de estilos de vida pessoais e da importância de adotar escolhas ecológicas.

A Tribesigns é amplamente reconhecida por seus designs de móveis distintos e elegantes. Muitos dos seus modelos mais recentes são exclusivos da marca, oferecendo peças únicas que combinam individualidade, habilidade artesanal e estilo intemporal.

