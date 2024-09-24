Tribesigns將於十月首次參展美國高點傢俱及家居裝飾展覽會

Tribesigns的創始人兼首席執行官Peter Wang表示：「我們Tribesigns的核心價值觀是誠實、簡約、創新，我們始終把客戶放在第一位。」

Wang補充道：「我們重視設計，致力於打造美觀、獨特、實用的傢俱。Tribesigns的核心是注重美學和環境，這就是為什麼我們的口號是Designed For Life（為生活而設計）。自2023年起，我們還與One Tree Planted合作，這是一家非營利組織，致力於全球植樹造林、生物多樣性和推廣環保植樹計劃，承諾要種植2萬棵樹。」

Tribesigns首席營銷官Andy Huang表示：「對我們來說，在2024年高點傢俱及家居裝飾展覽會上展示Tribesigns的旗艦產品是一個很好的機會，我們不僅可以在網上銷售這些產品，還可以為客戶和商業供應商提供代發貨選擇。」

Tribesigns為您家中的每個角落提供全面的傢俱解決方案，包括客廳、臥室、家庭辦公室、廚房、餐廳。它已為美國超過1000萬戶家庭提供了各種室內外傢俱產品。

在2024年高點傢俱及家居裝飾展覽會上，Tribesigns將展示全套時尚、創新的傢俱產品，如辦公桌、裝飾台桌、收納櫃、書櫃、接待台、邊櫃等，並舉辦各種互動活動。歡迎參觀其展位（位置如下）。

地點：209 S. Main Street, High Point, North Carolina 27260

展位：T-410 T-410 （410, 412, 511, 513）

日期：10月26-30日

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關於Tribesigns：

Tribesigns是全球領先的傢俱設計商和製造商。我們的口號是Designed For Life（為生活而設計），我們的理念圍繞著個人生活方式的多樣性和環保的重要性而展開。

Tribesigns以其獨特而優雅的傢俱設計聞名，最新款型大多在市場上獨一無二，選擇Tribesigns，定不會讓您失望。Tribesigns擁有超過35個海外倉庫、強大的研發和製造能力，還為業務夥伴提供代發貨、OEM和ODM服務。

有關Tribesigns的更多信息，請訪問https://tribesigns.com/、B2B、Facebook、YouTube、Pinterest、TikTok。

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SOURCE Tribesigns