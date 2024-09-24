Tribesigns將於十月首次參展美國高點傢俱及家居裝飾展覽會
24 9月, 2024, 21:15 CST
紐約2024年9月24日 /美通社/ -- 致力為普通家庭提供舒適、高效的家居和辦公解決方案的全球傢俱品牌Tribesigns將於2024年10月26日至30日在美國高點傢俱及家居裝飾展覽會（High Point Market）首次亮相，屆時將展示大量時尚、創新的傢俱產品。
高點傢俱及家居裝飾展覽會是全球最大的傢俱和室內設計貿易展之一，每半年在美國北卡羅來納州的高點市舉辦一次，被譽為「世界傢俱之都」（Furniture Capital of the World）。
Tribesigns的創始人兼首席執行官Peter Wang表示：「我們Tribesigns的核心價值觀是誠實、簡約、創新，我們始終把客戶放在第一位。」
Wang補充道：「我們重視設計，致力於打造美觀、獨特、實用的傢俱。Tribesigns的核心是注重美學和環境，這就是為什麼我們的口號是Designed For Life（為生活而設計）。自2023年起，我們還與One Tree Planted合作，這是一家非營利組織，致力於全球植樹造林、生物多樣性和推廣環保植樹計劃，承諾要種植2萬棵樹。」
Tribesigns首席營銷官Andy Huang表示：「對我們來說，在2024年高點傢俱及家居裝飾展覽會上展示Tribesigns的旗艦產品是一個很好的機會，我們不僅可以在網上銷售這些產品，還可以為客戶和商業供應商提供代發貨選擇。」
Tribesigns為您家中的每個角落提供全面的傢俱解決方案，包括客廳、臥室、家庭辦公室、廚房、餐廳。它已為美國超過1000萬戶家庭提供了各種室內外傢俱產品。
在2024年高點傢俱及家居裝飾展覽會上，Tribesigns將展示全套時尚、創新的傢俱產品，如辦公桌、裝飾台桌、收納櫃、書櫃、接待台、邊櫃等，並舉辦各種互動活動。歡迎參觀其展位（位置如下）。
地點：209 S. Main Street, High Point, North Carolina 27260
展位：T-410 T-410 （410, 412, 511, 513）
日期：10月26-30日
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關於Tribesigns：
Tribesigns是全球領先的傢俱設計商和製造商。我們的口號是Designed For Life（為生活而設計），我們的理念圍繞著個人生活方式的多樣性和環保的重要性而展開。
Tribesigns以其獨特而優雅的傢俱設計聞名，最新款型大多在市場上獨一無二，選擇Tribesigns，定不會讓您失望。Tribesigns擁有超過35個海外倉庫、強大的研發和製造能力，還為業務夥伴提供代發貨、OEM和ODM服務。
有關Tribesigns的更多信息，請訪問https://tribesigns.com/、B2B、Facebook、YouTube、Pinterest、TikTok。
SOURCE Tribesigns
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