Trillium Flow Technologies conclui com sucesso o refinanciamento

STAMFORD, Connecticut, 13 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Trillium Flow Technologies ("Trillium"), uma empresa do portfólio do First Reserve e uma desenvolvedora, fabricante e fornecedora global de serviços de pós-venda de válvulas e bombas altamente sofisticadas usadas em setores de infraestrutura essencial, como energia nuclear, água, águas residuais e processamento industrial, tem o prazer de anunciar que concluiu com sucesso seu refinanciamento em dezembro de 2024.

O refinanciamento proporciona à Trillium um prazo de vencimento estendido, maior liquidez, melhores condições e maior flexibilidade para apoiar outras atividades de fusões e aquisições.

Kerem Yilmaz, diretor financeiro da Trillium, comentou: "Estamos satisfeitos por encerrar um 2024 de sucesso com essa conquista importante e entrar em 2025 com um forte impulso. Estamos satisfeitos com nossa nova linha de crédito, que é liderada por fundos administrados pela Blue Owl Capital Inc. ("Blue Owl"). Também gostaríamos de agradecer ao JP Morgan e ao BDTMSD por seu compromisso e apoio contínuos aos nossos negócios. Esse refinanciamento nos permite executar nossa estratégia de crescimento orgânico, que inclui investimentos em inovação e excelência operacional para melhor atender aos nossos clientes. Nosso objetivo é nos mantermos ativos em fusões e aquisições como uma empresa líder no setor de controle de fluxo".

Matt Tier, diretor administrativo da Blue Owl, afirmou: "A Trillium tem um longo e bem-sucedido histórico como fornecedora global e prestadora de serviços pós-venda de válvulas e bombas essenciais utilizadas em diversos setores. É com grande satisfação que damos as boas-vindas à Trillium como mutuária em nossa carteira de empréstimos diretos e esperamos apoiar Doug, Kerem e os demais membros da equipe de gestão na execução da estratégia de crescimento da empresa nos próximos anos".

Doug Kitani, CEO da Trillium, declarou: "Gostaria de estender minha mais profunda gratidão à nossa equipe financeira, ao parceiro de capital First Reserve e ao nosso principal credor, Blue Owl, pelo apoio durante esse processo de refinanciamento bem-sucedido, e quero agradecer em especial aos nossos funcionários pelo desempenho excepcional em 2024. Essa conquista é reflexo de nossa dedicação coletiva e prepara a Trillium para a inovação, o crescimento e a liderança contínuos no setor global de controle de fluxo".

Sobre a Trillium Flow Technologies

A Trillium Flow Technologies desenvolve, fabrica e fornece serviços de pós-venda em todo o mundo, especializando-se em válvulas, bombas e produtos correlatos de alta tecnologia. Atendendo a clientes dos setores de infraestrutura essencial, a Trillium tem o compromisso de fornecer soluções inovadoras que aumentam a confiabilidade, a segurança e a eficiência.

Para obter mais informações, acesse: www.trilliumflow.com.

Sobre a Blue Owl

A Blue Owl (NYSE: OWL) é uma das principais gestoras de ativos que está redefinindo alternativas.

Com US$ 235 bilhões em ativos sob gestão em 30 de setembro de 2024, investimos em três plataformas multiestratégicas: Crédito, GP Strategic Capital e Imóveis. Amparados por uma sólida base de capital permanente, fornecemos às empresas soluções de capital privado para promover o crescimento de longo prazo e oferecemos aos investidores institucionais, investidores individuais e seguradoras oportunidades de investimentos alternativos diferenciados visando proporcionar um desempenho sólido, retornos ajustados ao risco e preservação do capital.

Contando com mais de 1.050 profissionais experientes, a Blue Owl traz a visão e a disciplina para criar o excepcional. Para saber mais, acesse www.blueowl.com.

Sobre a First Reserve:

A First Reserve é uma empresa líder global em private equity que investe em mercados finais diversificados de energia, serviços públicos e industriais. Criada em 1983, a First Reserve tem mais de 40 anos de experiência no setor e cultivou uma rede diferenciada de relacionamentos globais. A empresa já levantou mais de US$ 34 bilhões de capital agregado e desenvolveu uma experiência operacional baseada em mais de 750 transações, incluindo investimentos em plataformas e novas aquisições. Para obter mais informações, acesse www.firstreserve.com.

