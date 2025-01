Trillium Flow Technologies rondt herfinanciering succesvol af

STAMFORD, Conn., 13 januari 2025 /PRNewswire/ -- Trillium Flow Technologies ("Trillium"), een portfoliobedrijf van First Reserve en een wereldwijde ontwerper, fabrikant en leverancier van aftermarket-diensten voor hoogtechnologische kleppen en pompen voor gebruik in kritieke infrastructuursectoren zoals kernenergie, water, afvalwater en industriële verwerking, kondigt verheugd aan dat het haar herfinanciering succesvol heeft afgerond in december 2024.

De herfinanciering biedt Trillium een langere looptijd, verbeterde liquiditeit, betere voorwaarden en meer flexibiliteit om verdere fusies en overnames te ondersteunen.

Kerem Yilmaz, Chief Financial Officer van Trillium, licht toe: "We zijn verheugd om een succesvol 2024 af te sluiten met deze belangrijke mijlpaal en om 2025 in te gaan met een sterk momentum. We zijn enthousiast over onze nieuwe kredietfaciliteit, die wordt geleid door fondsen die worden beheerd door Blue Owl Capital Inc. ("Blue Owl"). We willen ook JP Morgan en BDTMSD bedanken voor hun voortdurende inzet en steun voor ons bedrijf. Deze herfinanciering positioneert ons goed om onze organische groeistrategie uit te voeren door middel van investeringen in innovatie en operationele uitmuntendheid om onze klanten beter van dienst te zijn. We willen actief blijven in fusies en overnames als toonaangevende speler in de flow control industrie."

Matt Tier, Managing Director bij Blue Owl, zei: "Trillium heeft een lange en succesvolle staat van dienst als wereldwijde leverancier en aftermarket-dienstverlener van bedrijfskritische kleppen en pompen die in verschillende industrieën worden gebruikt. We zijn verheugd om Trillium te verwelkomen als kredietnemer in onze directe kredietportefeuille en kijken ernaar uit om Doug, Kerem en de rest van het managementteam te ondersteunen bij het uitvoeren van hun groeistrategie voor het bedrijf in de komende jaren."

Doug Kitani, Chief Executive Officer van Trillium, zei: "Ik wil mijn diepste dank betuigen aan ons financiële team, onze partner First Reserve en onze hoofdfinancier Blue Owl, voor hun steun tijdens deze succesvolle herfinanciering. In het bijzonder wil ik onze medewerkers bedanken voor hun uitzonderlijke prestaties in 2024. Deze mijlpaal weerspiegelt onze gezamenlijke toewijding en positioneert Trillium voor voortdurende innovatie, groei en leiderschap in de wereldwijde flow control industrie."

Over Trillium Flow Technologies

Trillium Flow Technologies is een wereldwijde ontwerper, fabrikant en leverancier van aftermarket-diensten, gespecialiseerd in hoogtechnologische kleppen, pompen en aanverwante producten. Trillium bedient klanten in kritieke infrastructuursectoren en is toegewijd aan het leveren van innovatieve oplossingen die de betrouwbaarheid, veiligheid en efficiëntie verbeteren.

Ga voor meer informatie naar: www.trilliumflow.com.

Over Blue Owl

Blue Owl (NYSE: OWL) is een toonaangevende vermogensbeheerder die alternatieven opnieuw definieert.

Met een beheerd vermogen van $ 235 miljard per 30 september 2024 beleggen we op drie multi-strategische platforms: Credit, GP Strategic Capital en Vastgoed. Gesterkt door een sterke permanente kapitaalbasis, leveren we bedrijven vermogensbeheerkapitaaloplossingen om langetermijngroei te stimuleren en bieden we institutionele beleggers, particuliere beleggers en verzekeringsmaatschappijen gedifferentieerde alternatieve beleggingsmogelijkheden gericht op sterke prestaties, voor risico gecorrigeerde rendementen en kapitaalbehoud.

Samen met meer dan 1.050 ervaren professionals brengt Blue Owl de visie en discipline om het uitzonderlijke te creëren. Ga voor meer informatie naar www.blueowl.com.

Over First Reserve:

First Reserve is een toonaangevende wereldwijde participatiemaatschappij die investeert in gediversifieerde energie-, nuts- en industriële eindmarkten. First Reserve is opgericht in 1983, heeft meer dan 40 jaar inzicht in de sector, waarbij het een gedifferentieerd netwerk van wereldwijde relaties heeft opgebouwd. Het bedrijf heeft in totaal meer dan $ 34 miljard aan kapitaal opgehaald en biedt operationele expertise ontwikkeld op basis van meer dan 750 transacties, waaronder platforminvesteringen en add-on overnames. Ga voor meer informatie naar www.firstreserve.com.

