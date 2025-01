Trillium Flow Technologies concluye con éxito su refinanciación

STAMFORD, Connecticut, 13 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Trillium Flow Technologies ("Trillium"), sociedad de cartera de First Reserve y diseñadora, fabricante y proveedora global de servicios posventa de válvulas y bombas de alta ingeniería utilizadas en sectores de infraestructuras críticas como la energía nuclear, el agua, las aguas residuales y el procesamiento industrial, se complace en anunciar la finalización con éxito de su refinanciación en diciembre de 2024.

La refinanciación proporciona a Trillium un vencimiento ampliado, una mayor liquidez, mejores condiciones y una mayor flexibilidad para respaldar futuras actividades de fusiones y adquisiciones.

Kerem Yilmaz, director financiero de Trillium, comentó: "Nos complace culminar un próspero 2024 con este importante hito y de entrar en 2025 con un fuerte impulso. Estamos entusiasmados con nuestra nueva línea de crédito, liderada por fondos gestionados por Blue Owl Capital Inc. ("Blue Owl"). También nos gustaría agradecer a JP Morgan y BDTMSD su continuo compromiso y apoyo a nuestra empresa. Esta refinanciación nos posiciona adecuadamente para poner en práctica nuestra estrategia de crecimiento orgánico, que incluye invertir en innovación y excelencia operativa para servir mejor a nuestros clientes. Nuestro objetivo es seguir activos en el ámbito de las fusiones y adquisiciones como actor líder en el sector del control de flujos".

Matt Tier, director general de Blue Owl, afirmó: "Trillium tiene una larga y fructífera trayectoria como proveedor global y proveedor de servicios posventa de válvulas y bombas de misión crítica utilizadas en una gran variedad de industrias. Estamos encantados de dar la bienvenida a Trillium como prestatario en nuestra cartera de préstamos directos y esperamos apoyar a Doug, Kerem y al resto del equipo directivo a la hora de implementar su estrategia de crecimiento del negocio en los próximos años".

Doug Kitani, director ejecutivo de Trillium, afirmó: "Me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a nuestro equipo financiero, al socio de capital First Reserve y a nuestro prestamista principal, Blue Owl, por apoyarnos en esta exitosa refinanciación, y quiero dar un reconocimiento especial a nuestros empleados por su excepcional desempeño en 2024. Este hito refleja nuestra dedicación colectiva, y posiciona a Trillium de cara a una innovación, un crecimiento y un liderazgo continuos en la industria global del control de flujos".

Acerca de Trillium Flow Technologies

Trillium Flow Technologies es una empresa diseñadora, fabricante y proveedora global de servicios posventa especializada en válvulas, bombas y productos relacionados de alta ingeniería. Al servicio de clientes en industrias de infraestructuras críticas, Trillium se compromete a ofrecer soluciones innovadoras que mejoren la confiabilidad, la seguridad y la eficiencia.

Para obtener más información, visite: www.trilliumflow.com.

Acerca de Blue Owl

Blue Owl (NYSE: OWL) es una gestora de activos líder en su campo que redimensiona las alternativas.

Con $235 mil millones en activos bajo gestión a fecha de 30 de septiembre de 2024, invertimos a través de tres plataformas multiestrategia: Crédito, GP Strategic Capital y Bienes Raíces. Con el respaldo de una sólida base de capital permanente, proporcionamos a las empresas soluciones de capital privado para impulsar el crecimiento a largo plazo y ofrecemos a los inversores institucionales, los inversores individuales y las compañías de seguros oportunidades de inversión alternativa diferenciadas que tienen como objetivo ofrecer una fuerte rentabilidad, un rendimiento ajustado al riesgo y la preservación del capital.

En colaboración con más de 1.050 profesionales experimentados, Blue Owl aporta la visión y la disciplina necesarias para crear productos excepcionales. Para obtener más información, visite www.blueowl.com.

Acerca de First Reserve:

First Reserve es una firma de capital privado líder a nivel mundial que invierte en mercados finales diversificados de energía, servicios públicos e industria. Fundada en 1983, First Reserve cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector y ha cultivado una red diferenciada de relaciones globales. La empresa ha recaudado más de $34 mil millones de capital agregado y ha desarrollado una experiencia operativa basada en más de 750 transacciones, incluidas inversiones en plataformas y adquisiciones complementarias. Para obtener más información, visite www.firstreserve.com.

