Trillium Flow Technologies achève avec succès son refinancement

STAMFORD, Connecticut, 13 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Trillium Flow Technologies ("Trillium"), une société de portefeuille de First Reserve, et un concepteur, fabricant et fournisseur mondial de services après-vente de vannes et de pompes de haute technicité utilisées dans des secteurs d'infrastructure critiques tels que l'énergie nucléaire, l'eau, les eaux usées et le traitement industriel, a le plaisir d'annoncer l'achèvement réussi de son refinancement en décembre 2024.

Ce refinancement permet à Trillium de bénéficier d'une échéance plus longue, d'une liquidité accrue, de conditions améliorées et d'une plus grande flexibilité pour soutenir d'autres activités de fusion et d'acquisition.

Kerem Yilmaz, directeur financier de Trillium, a déclaré : « Nous sommes heureux de couronner une année 2024 réussie par cette étape importante et d'aborder l'année 2025 avec une forte dynamique. Nous sommes ravis de notre nouvelle facilité de crédit, qui est dirigée par des fonds gérés par Blue Owl Capital Inc. ("Blue Owl"). Nous souhaitons également remercier JP Morgan et BDTMSD pour leur engagement continu et leur soutien à notre activité. Ce refinancement nous place en bonne position pour mettre en œuvre notre stratégie de croissance organique, qui consiste notamment à investir dans l'innovation et l'excellence opérationnelle afin de mieux servir nos clients. Nous souhaitons rester actifs dans le domaine des fusions et acquisitions en tant qu'acteur de premier plan dans l'industrie du contrôle des flux. »

Matt Tier, directeur général de Blue Owl, a déclaré : « Trillium a une longue et fructueuse expérience en tant que fournisseur mondial et prestataire de services après-vente de vannes et de pompes critiques utilisées dans diverses industries. Nous sommes ravis d'accueillir Trillium en tant qu'emprunteur dans notre portefeuille de prêts directs et nous réjouissons de soutenir Doug, Kerem et le reste de l'équipe de direction dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance pour l'entreprise dans les années à venir. »

Doug Kitani, chef de la direction de Trillium, a déclaré : « J'aimerais exprimer ma profonde gratitude à notre équipe financière, à notre partenaire financier First Reserve et à notre prêteur principal, Blue Owl, pour leur soutien tout au long de ce refinancement réussi, et je tiens tout particulièrement à reconnaître les performances exceptionnelles de nos employés en 2024. Cette étape reflète notre engagement collectif et place Trillium en position d'innovation, de croissance et de leadership dans l'industrie mondiale du contrôle de flux. »

À propos de Trillium Flow Technologies

Trillium Flow Technologies est un concepteur, fabricant et fournisseur mondial de services après-vente spécialisé dans les vannes, les pompes et les produits connexes de haute technicité. Au service des clients dans des secteurs d'infrastructures essentielles, Trillium s'engage à fournir des solutions innovantes qui améliorent la fiabilité, la sécurité et l'efficacité.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter : www.trilliumflow.com.

À propos de Blue Owl

Blue Owl (NYSE : OWL) est un gestionnaire d'actifs de premier plan qui redéfinit les investissements alternatifs.

Avec 235 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 septembre 2024, nous investissons à travers trois plateformes multi-stratégiques : Credit, GP Strategic Capital et Real Estate. Nous appuyant sur une base de capital permanent solide, nous offrons aux entreprises des solutions de capital privé pour stimuler la croissance à long terme et proposons aux investisseurs institutionnels, aux investisseurs individuels et aux compagnies d'assurance des opportunités d'investissement alternatif différenciées visant à offrir de solides performances, des rendements ajustés au risque et une préservation du capital.

Avec plus de 1 050 professionnels expérimentés, Blue Owl apporte la vision et la discipline nécessaires pour créer l'exceptionnel. Pour en savoir plus, consultez le site www.blueowl.com.

À propos de First Reserve :

First Reserve est une société mondiale de capital-investissement de premier plan qui investit dans les marchés finaux diversifiés de l'énergie, des services publics et de l'industrie. Fondée en 1983, First Reserve a plus de 40 ans d'expérience dans le secteur et a cultivé un réseau différencié de relations mondiales. La société a levé plus de 34 milliards de dollars de capital global et a développé une expertise opérationnelle à partir de plus de 750 transactions, y compris des investissements de plateforme et des acquisitions complémentaires. Pour plus d'informations, consultez le site www.firstreserve.com.

