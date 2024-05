Trinasolar protege a biodiversidade global com energia solar

CHANGZHOU, China, 22 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Com a aproximação do Dia Internacional da Diversidade Biológica em 22 de maio, a tecnologia fotovoltaica mais uma vez atraiu atenção por sua capacidade de reduzir as emissões de carbono e restaurar sistemas ecológicos. Como líder global em soluções inteligentes de energia fotovoltaica e armazenamento de energia, a Trinasolar está na vanguarda quanto a abordar essas questões.

Há muitos anos que a Trinasolar tem promovido ativamente a inovação, facilitando a transformação de novos sistemas de energia para um futuro com emissões líquidas zero. Além disso, promoveu o modelo "PV +", que aumenta os benefícios econômicos e a biodiversidade na ecologização da agricultura, da aquicultura e de mais indústrias.

PV + Agricultura: capacitando a agricultura sustentável

O Kohirā Solar Farm Project, o maior parque solar da Nova Zelândia até hoje, alimentado por módulos da série Vertex da Trinasolar e rastreadores TrinaTracker Vanguard 2P, mostra a coexistência bem-sucedida do desenvolvimento humano e dos ecossistemas naturais.

A solução fotovoltaica cuidadosamente pensada garante que o cultivo e a pastagem não sejam afetados, ao mesmo tempo que protege as terras agrícolas, mas também controla o crescimento da vegetação e fornece fertilizante orgânico para o solo.

Energia fotovoltaica offshore: protegendo a biodiversidade marinha

A energia fotovoltaica offshore é um dos cenários de aplicação promissores na indústria fotovoltaica. Os módulos Vertex da Trinasolar receberam a primeira certificação fotovoltaica offshore globalmente da TÜV Rheinland em maio passado.

O projeto fotovoltaico em Guangdong, na China, oferece aos pescadores locais um caminho para o sucesso financeiro, produzindo eletricidade acima da superfície do mar e criando peixes debaixo d'água.

Projetos fotovoltaicos no deserto: restaurando a vegetação

No deserto, em Gobi e em regiões áridas, a energia fotovoltaica tem uma vantagem significativa na prevenção da erosão eólica e das tempestades de areia e na estabilização da vegetação.

Os 100 MW de gerenciamento do deserto de Ulan Buh, o armazenamento de energia e o projeto fotovoltaico consistem inteiramente em módulos Vertex da Trinasolar. As taxas de sobrevivência das plantas aumentam bastante no habitat protegido abaixo dos painéis, abrindo novas oportunidades para a restauração ecológica.

Sustentabilidade no DNA da Trinasolar

Além de ser um valor crucial que a empresa proporciona aos seus clientes, a sustentabilidade está há muito enraizada no DNA organizacional da Trinasolar.

Várias das suas instalações de produção receberam o título de "Fábrica verde", e sua instalação em Yiwu é a primeira na indústria fotovoltaica a ser certificada como "Fábrica de carbono zero" por uma agência independente.

A Trinasolar demonstra ainda mais seu compromisso com a sustentabilidade com produtos líderes, que receberam a certificação de Declaração Ambiental de Produto (EPD) e Pegada de Carbono de Produtos (CFP).

A Trinasolar, defensora dedicada de iniciativas globais de sustentabilidade, continuará intensificando os seus esforços em inovação de produtos e modelos no futuro.

FONTE Trina Solar Co., Ltd