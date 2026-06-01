TRUE GLOBAL VENTURES NOMEIA TAL ELYASHIV COMO SÓCIO GERAL

A nomeação reforça a presença dos EUA, acompanhando o crescente foco da TGV na Região da Baía

SÃO FRANCISCO e SINGAPURA, 1 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A True Global Ventures (TGV), empresa global de capital de risco que investe em fundadores visionários que criam empresas de tecnologia com foco em IA e capazes de definir novos padrões no setor, anunciou hoje a nomeação de Tal Elyashiv como sócio geral.

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Empresário experiente, investidor de capital de risco e executivo do setor de tecnologia, com uma carreira de destaque que abrange o Vale do Silício, Wall Street e Tel Aviv, Elyashiv traz para a empresa uma combinação rara de conhecimento especializado em investimentos em tecnologia de ponta, experiência como gestor operacional e liderança em finanças institucionais. Ele se mudará para os EUA ainda este ano, reforçando ainda mais a crescente presença da TGV na área da baía de San Francisco.

Elyashiv, um americano de origem israelense com raízes em dois dos principais ecossistemas de inovação do mundo, passou décadas atuando na intersecção entre tecnologia, serviços financeiros e capital de risco.

Elyashiv é co-fundador e sócio-gerente da SPiCE VC, o primeiro fundo de capital de risco totalmente tokenizado em todo o mundo. O SPiCE VC também é reconhecido como um fundo de capital de risco de alto desempenho, apresentando sólidos índices de distribuição em relação ao capital integralizado (DPI) e de valor total em relação ao capital integralizado (TVPI), superando significativamente os índices de referência do setor. Elyashiv continuará liderando a SPiCE VC (que atualmente se encontra na fase final de colheita) paralelamente à sua atuação na TGV. Os mandatos dos fundos são substancialmente diferentes e não há conflito de interesses entre as duas funções.

Além de sua liderança pioneira na SPiCE VC, Elyashiv também é cofundador da Securitize, atualmente a principal plataforma global de tokenização de ativos do mundo real e uma empresa de referência no setor de títulos digitais. Ele também é autor de dois livros best-sellers, Blockchain Prophecies (Profecias sobre a blockchain) e o recém-publicado Investing in Revolutions: Creating Wealth from Transformational Technology Waves (Investindo em revoluções: gerando riqueza a partir de ondas de tecnologia transformadora), o que o consagra como um dos principais líderes de pensamento sobre a convergência entre IA, blockchain e computação quântica.

Entre suas funções anteriores na área de finanças institucionais, destacam-se os cargos de executivo sênior na Capital One e no Bank of America, diretor de operações (COO) no BondDesk Group, onde liderou uma importante reestruturação nas áreas de tecnologia e prestação de serviços, e diretor de tecnologia (CTO) e diretor de novos negócios na 888.

A nomeação de Elyashiv ocorre num momento em que a TGV continua a intensificar seu foco em aplicativos empresariais centrados na IA por meio do TGV Fund 6, que lidera investimentos nas fases de seed avançada e Série A, com forte ênfase em startups sediadas na Califórnia.

"Tal traz a experiência em gestão de fundos de uma empresa de capital de risco de alto desempenho que buscamos na TGV, além disso, é alguém que já criou empresas, liderou instituições e investiu com convicção ao longo de vários ciclos tecnológicos." Suas raízes americanas e israelenses proporcionam-lhe uma visão verdadeiramente global, e seu retorno aos EUA se encaixa perfeitamente com o foco cada vez maior da TGV na Região da Baía. Estamos entusiasmados em recebê-lo na parceria."

— Dušan Stojanović, sócio-gerente da True Global Ventures

"A TGV criou algo raro, um fundo genuinamente global com a rede, o portfólio e a convicção necessários para apoiar fundadores que definem suas categorias nas fases mais críticas de seu crescimento." Após décadas atuando na vanguarda das tecnologias financeiras e da blockchain, estou animado por me juntar a uma equipe que compartilha da minha convicção de que a IA e a blockchain são os temas de investimento mais marcantes da nossa era. Estou ansioso para colocar minha experiência a serviço da True Global Ventures e de sua próxima etapa."

— Tal Elyashiv, sócio-geral, True Global Ventures, sócio-gerente, SPiCE VC

"A combinação de Tal como investidor experiente em capital de risco, gestor de sucesso, líder empresarial e com experiência em recuperação de empresas é excepcional. Ele não só investiu nessa área de fronteira, como também construiu algo lá. "A profundidade e amplitude dos conhecimentos de Tal, aliadas à sua experiência prática, serão um trunfo para a TGV e para as empresas do nosso portfólio à medida que estas crescem."

— Beatrice Lion, sócia-geral da True Global Ventures

SOBRE A TRUE GLOBAL VENTURES

A True Global Ventures (TGV) é uma empresa global de capital de risco que investe em empresas em fase inicial que já geram receita e têm a inteligência artificial como prioridade. O portfólio atual da TGV inclui Prezent, Cynch, COVU, Obligo, Ledger, Animoca Brands, Jus Mundi, Coding Giants e muitos outros. Quase todas as empresas do portfólio estão nos EUA ou estão entrando no mercado americano. Com presença em São Francisco, Nova York, Paris, Londres, Estocolmo, Dubai, Cingapura e Hong Kong, a TGV apoia fundadores visionários que estão construindo a próxima geração de empreendimentos tecnológicos transformadores. www.trueglobalventures.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2989447/1.jpg

FONTE True Global Ventures