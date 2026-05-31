TRUE GLOBAL VENTURES NOMBRA A TAL ELYASHIV COMO SOCIO GENERAL

El nombramiento refuerza la presencia de TGV en EE. UU., gracias a su creciente enfoque en el Área de la Bahía

SAN FRANCISCO y SINGAPUR, 31 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- True Global Ventures (TGV), una firma mundial de capital de riesgo que invierte en fundadores visionarios que crean empresas de tecnología centradas en la IA y que marcan un antes y un después en sus sectores, anunció hoy el nombramiento de Tal Elyashiv como socio general.

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Elyashiv, un emprendedor experimentado, inversor de capital de riesgo y ejecutivo del sector tecnológico con una distinguida trayectoria profesional que abarca Silicon Valley, Wall Street y Tel Aviv, aporta a la firma una combinación excepcional de experiencia en inversiones en tecnología avanzada, experiencia como operador y liderazgo en finanzas institucionales. Se mudará a los Estados Unidos a finales de este año, lo que reforzará aún más la creciente presencia de TGV en el área de la Bahía de San Francisco.

Elyashiv, un estadounidense de origen israelí con raíces en dos de los ecosistemas de innovación más importantes del mundo, lleva décadas trabajando en la intersección entre la tecnología, los servicios financieros y el capital de riesgo.

Elyashiv es cofundador y socio gerente de SPiCE VC, el primer fondo de capital de riesgo totalmente tokenizado a nivel mundial. SPiCE VC también es reconocido como uno de los fondos de capital de riesgo con mejor rendimiento, con sólidos indicadores de distribuciones respecto al capital aportado (DPI) y de valor total respecto al capital aportado (TVPI), que superan con creces los índices de referencia del sector. Elyashiv continuará su labor de liderazgo en SPiCE VC (que, en la actualidad, se encuentra en la fase final de su ciclo de inversión) en paralelo a su contribución en TGV. Los mandatos de los fondos son muy diferentes y no existe ningún conflicto de intereses entre ambos cargos.

Además de su liderazgo pionero en SPiCE VC, Elyashiv también es cofundador de Securitize, que ahora es la plataforma líder a nivel mundial en la tokenización de activos del mundo real y una empresa de referencia en el sector de los valores digitales. También es autor de dos libros superventas, Blockchain Prophecies y el recientemente publicado Investing in Revolutions: Creating Wealth from Transformational Technology Waves, lo que lo consolida como uno de los principales líderes intelectuales en el ámbito de la convergencia entre la IA, la blockchain y la computación cuántica.

Entre sus cargos anteriores en el sector de finanzas institucionales, se incluyen el de alto ejecutivo en Capital One y Bank of America, el de director de operaciones en BondDesk Group, donde lideró una importante transformación en materia de tecnología y prestación de servicios, y el de director de tecnología y jefe de nuevos negocios en 888.

El nombramiento de Elyashiv se produce en un momento en que TGV sigue intensificando su enfoque en aplicaciones empresariales basadas en IA mediante TGV Fund 6, que lidera inversiones en las últimas fases de financiación inicial y Serie A, con un fuerte énfasis en las empresas emergentes con sede en California.

"Tal aporta la experiencia en gestión de fondos de una empresa de capital de riesgo de alto rendimiento que buscamos en TGV. Además, es alguien que ha creado empresas, dirigido instituciones e invertido con convicción durante múltiples ciclos tecnológicos. Sus raíces estadounidenses e israelíes le proporcionan una perspectiva verdaderamente mundial, y su regreso a EE. UU. encaja a la perfección con el creciente enfoque de TGV en el Área de la Bahía. Nos complace darle la bienvenida a la asociación".

— Dušan Stojanović, socio gerente de True Global Ventures

"TGV ha creado algo excepcional: un fondo realmente mundial que cuenta con la red, la cartera y la convicción necesarias para respaldar a fundadores que definen su categoría en las etapas más críticas de su crecimiento. Después de décadas trabajando a la vanguardia de la tecnología financiera y la blockchain, me entusiasma unirme a un equipo que comparte mi convicción de que la IA y la tecnología blockchain son los temas de inversión más importantes de nuestra época. Espero poder aportar mi experiencia para apoyar a True Global Ventures y su próximo capítulo".

— Tal Elyashiv, socio general, True Global Ventures, socio gerente, SPiCE VC

"La combinación de Tal como inversor de capital de riesgo con amplia experiencia, empresario de éxito y su trayectoria en liderazgo empresarial y reestructuración de empresas es excepcional. No solo ha invertido en sectores pioneros, sino que ha construido negocios en ellos. La profundidad y amplitud de los conocimientos de Tal, junto con su capacidad de ejecución práctica, serán un gran activo para TGV y para las empresas de nuestra cartera a medida que crezcan".

— Beatrice Lion, socia general, True Global Ventures

ACERCA DE TRUE GLOBAL VENTURES

True Global Ventures (TGV) es una firma mundial de capital de riesgo que invierte en empresas de IA que ya generan ingresos y se encuentran en su fase inicial. La cartera actual de TGV incluye a Prezent, Cynch, COVU, Obligo, Ledger, Animoca Brands, Jus Mundi, Coding Giants y muchas otras empresas. Casi todas las empresas de la cartera están en Estados Unidos o están entrando en ese mercado. Con presencia en San Francisco, Nueva York, París, Londres, Estocolmo, Dubái, Singapur y Hong Kong, TGV respalda a fundadores visionarios que están creando la próxima generación de empresas tecnológicas transformadoras. www.trueglobalventures.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2989447/1.jpg

FUENTE True Global Ventures