TRUE GLOBAL VENTURES NOMME TAL ELYASHIV EN TANT QUE GENERAL PARTNER

Cette nomination renforce la présence de TGV aux États-Unis et lui permet de se concentrer sur la région de la baie de San Francisco

SAN FRANCISCO et SINGAPOUR, 29 mai 2026 /PRNewswire/ -- True Global Ventures (TGV), société mondiale de capital-risque investissant dans des fondateurs visionnaires qui créent des entreprises technologiques de premier plan dans le domaine de l'IA, annonce aujourd'hui la nomination de Tal Elyashiv en tant que general partner.

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Entrepreneur chevronné, investisseur en capital-risque et cadre dans le secteur des technologies, Elyashiv a mené une brillante carrière dans la Silicon Valley, à Wall Street et à Tel Aviv. Il apporte à l'entreprise une combinaison rare d'expertise en investissement dans les technologies de pointe, d'expérience en tant qu'opérateur et de leadership dans le domaine de la finance institutionnelle. Il s'installera aux États-Unis dans le courant de l'année, renforçant ainsi la présence croissante de TGV dans la région de la baie de San Francisco.

Israélien d'origine américaine ayant des racines dans deux des principaux écosystèmes d'innovation du monde, Elyashiv a passé des décennies à l'intersection de la technologie, des services financiers et du capital-risque.

Elyashiv est cofondateur et managing partner de SPiCE VC, le premier fonds de capital-risque entièrement tokenisé au monde. SPiCE VC est également reconnu comme un fonds de capital-risque très performant, avec de solides distributions par rapport au capital versé et une valeur totale par rapport au capital versé, surpassant de manière significative les indices de référence du secteur. Elyashiv poursuivra ses fonctions de direction au sein de SPiCE VC (actuellement dans sa phase finale de conversion de ses investissements) parallèlement à sa contribution à TGV. Les mandats des fonds sont substantiellement différents et les deux fonctions ne présentent pas de conflit d'intérêt.

Outre son rôle de pionnier au sein de SPiCE VC, Elyashiv est également cofondateur de Securitize, qui est aujourd'hui la principale plateforme de tokenisation des actifs du monde réel à l'échelle mondiale et une entreprise déterminante dans le domaine des titres numériques. Il est également l'auteur de deux livres à succès, Blockchain Prophecies et l'ouvrage récemment publié Investing in Revolutions: Creating Wealth from Transformational Technology Waves, faisant de lui l'un des principaux leaders d'opinion sur la convergence de l'IA, de la blockchain et de l'informatique quantique.

Dans le domaine de la finance institutionnelle, il a été cadre supérieur chez Capital One et Bank of America, directeur de l'exploitation chez BondDesk Group, où il a dirigé le redressement majeur de la technologie et de la prestation de services, et directeur technique et responsable des nouvelles activités chez 888.

La nomination d'Elyashiv intervient alors que TGV continue d'accélérer sa focalisation sur les applications commerciales fondées sur l'IA par le biais du TGV Fund 6, qui dirige les investissements aux stades de l'amorçage tardif et de la série A, en mettant l'accent sur les startups basées en Californie.

« Tal apporte l'expérience de la gestion de fonds d'une société de capital-risque performante que nous recherchons chez TGV - en plus de cela, une personne qui a créé des entreprises, dirigé des institutions et investi avec conviction à travers de multiples cycles technologiques. Ses racines américaines et israéliennes lui confèrent une vision véritablement mondiale, et son retour aux États-Unis s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'accent mis par TGV sur la région de la baie de San Francisco. Nous sommes ravis de l'accueillir dans notre équipe »

- Dušan Stojanović, managing partner, True Global Ventures

« TGV a construit quelque chose de rare - un fonds véritablement mondial avec le réseau, le portefeuille et la conviction de soutenir des fondateurs qui définissent des catégories aux stades les plus critiques de leur croissance. Après des décennies de construction à la frontière de la fintech et de la blockchain, je suis ravi de rejoindre une équipe qui partage ma conviction que l'IA et la blockchain sont les thèmes d'investissement déterminants de notre époque. Je me réjouis à la perspective de mettre mon expérience au service de True Global Ventures et de sa prochaine phase de croissance »

- Tal Elyashiv, general partner, True Global Ventures, managing partner, SPiCE VC

« La combinaison de Tal en tant qu'investisseur en capital-risque chevronné, opérateur prospère, dirigeant d'entreprise et expérience en matière de redressement est exceptionnelle. Il n'a pas seulement investi dans les domaines d'avant-garde, il les a construits. La profondeur et l'étendue de l'expertise de Tal et son exécution pratique seront un atout pour TGV et les entreprises de notre portefeuille au fur et à mesure qu'elles se développent. »

- Beatrice Lion, general partner, True Global Ventures

À PROPOS DE TRUE GLOBAL VENTURES

True Global Ventures (TGV) est une société mondiale de capital-risque qui investit dans des entreprises d'IA en phase de démarrage. Le portefeuille actuel de TGV comprend Prezent, Cynch, COVU, Obligo, Ledger, Animoca Brands, Jus Mundi, Coding Giants et bien d'autres. Presque toutes les sociétés de portefeuille se trouvent aux États-Unis ou entrent sur ce marché. Avec une présence à San Francisco, New York, Paris, Londres, Stockholm, Dubaï, Singapour et Hong Kong, TGV soutient les fondateurs visionnaires qui construisent la prochaine génération d'entreprises technologiques transformatrices. www.trueglobalventures.com

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