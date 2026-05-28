True Global Ventures任命Tal Elyashiv為普通合伙人

Elyashiv是一位美籍以色列人，深深扎根於全球兩大頂尖創新生態系統。幾十年來，他一直活躍在技術、金融服務與風險投資這三者的交匯領域。

Elyashiv是SPiCE VC的聯合創始人兼管理合伙人。SPiCE VC是全球首個完全代幣化的風險投資基金，也被公認為業績頂尖的風險投資基金，其投入資本分紅率和投入資本總值倍數均顯著優於行業基准。在擔任TGV相關職務的同時，Elyashiv將繼續領導目前處於後期收獲階段的SPiCE VC。兩支基金的投資方向有顯著差異，因此其兩個角色之間不存在利益沖突。

除了在SPiCE VC的開創性領導工作外，Elyashiv還是Securitize的聯合創始人，該公司現已成為全球領先的現實世界資產代幣化平台，也是數字證券領域的標桿企業。他還是兩本暢銷書的作者，分別是《區塊鏈預言》和近期出版的《投資革命：從變革性技術浪潮中創造財富》，這使他成為人工智能、區塊鏈與量子計算融合領域最頂尖的思想領袖之一。

他此前的機構金融從業經歷包括：在Capital One和美國銀行擔任高級管理人員；在BondDesk Group擔任首席運營官，期間領導了技術轉型與服務交付的重大革新；以及在888擔任首席技術官兼新業務負責人。

Elyashiv的任命正值TGV通過TGV Fund 6持續加速聚焦於「AI優先」的商業應用之際。該基金主導後期種子輪和A輪投資，重點聚焦於加利福尼亞州的初創企業。

「Tal為我們帶來了TGV所尋求的、在業績優異的風投機構中的基金管理經驗。更重要的是，他是一位曾創立公司、領導機構並跨越多個技術周期進行堅定投資的人。他的美以雙重背景賦予了他真正的全球視野，而他重返美國與TGV日益聚焦灣區的戰略完美契合。我們非常高興歡迎他加入合伙人團隊。」

——Dušan Stojanović，True Global Ventures管理合伙人

「TGV已經建立了一個罕見的平台——一個真正全球化的基金，擁有廣泛的網絡、卓越的投資組合以及堅定的信念，在最具決定性的成長階段支持那些能定義賽道的創始人。在金融科技和區塊鏈前沿領域耕耘數十年後，我很高興能加入一個與我有著共同信念的團隊，我們都認為人工智能和區塊鏈是我們這個時代具有決定性的投資主題。我期待將自己的經驗貢獻給True Global Ventures，助力其開啟新的篇章。」

——Tal Elyashiv，True Global Ventures普通合伙人，SPiCE VC管理合伙人

「Tal既是經驗豐富的風險投資人，又是成功的運營者，他還具備卓越的企業領導力與轉型經驗，這樣的能力組合堪稱非凡。他不僅在前沿領域進行投資，更是在那裡親身建設。Tal深厚的專業知識和親力親為的執行力，將成為TGV及其投資組合公司規模化發展過程中的寶貴財富。」

——Beatrice Lion，True Global Ventures普通合伙人

關於True Global Ventures

True Global Ventures（TGV）是一家全球性風險投資公司，專注於投資處於早期階段、已有收入的AI優先企業。TGV目前的投資組合公司包括Prezent、Cynch、COVU、Obligo、Ledger、Animoca Brands、Jus Mundi、Coding Giants等。幾乎所有這些投資組合公司都位於美國或正在進入美國市場。TGV業務遍及舊金山、紐約、巴黎、倫敦、斯德哥爾摩、迪拜、新加坡和香港等地，致力於支持富有遠見的創始人打造新一代變革性技術企業。www.trueglobalventures.com

SOURCE True Global Ventures