TRUE GLOBAL VENTURES BENOEMT TAL ELYASHIV ALS ALGEMEEN PARTNER

De benoeming versterkt de aanwezigheid van de VS met de verdiepende focus van TGV in de Bay Area

SAN FRANCISCO en SINGAPORE, 29 mei 2026 /PRNewswire/ -- True Global Ventures (TGV), een wereldwijd durfkapitaalbedrijf dat investeert in visionaire oprichters die categorie-definiërende AI-first technologiebedrijven bouwen, kondigde vandaag de benoeming aan van Tal Elyashiv als Algemeen Partner.

1

Elyashiv, een ervaren ondernemer, venture capitalist en technologie-executive met een vooraanstaande carrière in Silicon Valley, Wall Street en Tel Aviv, brengt een zeldzame combinatie van deeptech-investeringsexpertise, ervaring als ondernemer en institutionele financieel leiderschap naar het bedrijf. Hij zal later dit jaar naar de VS verhuizen, waardoor de groeiende aanwezigheid van TGV in het San Francisco Bay Area verder wordt versterkt.

Elyashiv, een Amerikaans-Israëlische ondernemer met wortels in twee van 's werelds belangrijkste innovatie-ecosystemen, is al tientallen jaren actief op het snijvlak van technologie, financiële diensten en durfkapitaal.

Elyashiv is medeoprichter en managing partner van SPiCE VC, het eerste volledig getokeniseerde durfkapitaalfonds wereldwijd. SPiCE VC wordt ook erkend als een best presterend VC-fonds, met sterke distributies versus betaald kapitaal (DPI) en totale waarde versus betaald kapitaal (TVPI), die aanzienlijk beter presteren dan de benchmarks in de industrie. Elyashiv zal zijn leiderschap bij SPiCE VC (momenteel in de late oogstfase) parallel aan zijn bijdrage bij TGV voortzetten. De mandaten van de fondsen verschillen aanzienlijk en er bestaat geen belangenconflict tussen de twee rollen.

Naast zijn baanbrekende leiderschap bij SPiCE VC is Elyashiv ook medeoprichter van Securitize, nu het toonaangevende platform voor de tokenisatie van reële activa wereldwijd en een bepalend bedrijf in de digitale effectenruimte. Hij is ook de auteur van twee bestsellers, Blockchain Prophecies en het onlangs gepubliceerde Investing in Revolutions: Creating Wealth from Transformational Technology Waves, waardoor hij zich vestigt als een van de belangrijkste denkers op het gebied van de convergentie van AI, blockchain en kwantumcomputing.

Zijn eerdere rollen in institutionele financiering omvatten het dienen als senior executive bij Capital One en Bank of America, COO bij BondDesk Group, waar hij de grote ommekeer van technologie en dienstverlening leidde, en als CTO en hoofd van New Businesses bij 888.

De benoeming van Elyashiv komt omdat TGV zijn focus op AI-first zakelijke toepassingen blijft versnellen via TGV Fund 6, dat investeringen leidt in de late seed- en Series A-stadia met een sterke nadruk op in Californië gevestigde startups.

"Tal brengt de fund management-ervaring van een goed presterende VC die we bij TGV zoeken, bovenop iemand die bedrijven heeft opgebouwd, instellingen heeft geleid en met overtuiging heeft geïnvesteerd in meerdere technologische cycli. Zijn Amerikaanse en Israëlische wortels geven hem een echt wereldwijde zienswijze en zijn terugkeer naar de VS sluit perfect aan bij de verdiepende focus van TGV op de Bay Area. Wij zijn verheugd hem in het partnerschap te verwelkomen."

— Dušan Stojanović, Managing Partner, True Global Ventures

"TGV heeft iets zeldzaams opgebouwd - een echt wereldwijd fonds met het netwerk, de portefeuille en de overtuiging om categorie-definiërende oprichters te ondersteunen in de meest cruciale stadia van hun groei. Na tientallen jaren te hebben gebouwd aan de grens van fintech en blockchain, ben ik verheugd om me aan te sluiten bij een team dat mijn overtuiging deelt dat AI en blockchain de bepalende investeringsthema's van ons tijdperk zijn. Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring in te zetten ter ondersteuning van True Global Ventures en de volgende fase van het bedrijf."

— Tal Elyashiv, General Partner, True Global Ventures, Managing Partner, SPiCE VC

"Tal beschikt over een uitzonderlijke combinatie van ervaring als doorgewinterde durfkapitalist, succesvol ondernemer, ondernemer en specialist in het herstructureren van bedrijven." Hij heeft daar niet alleen geïnvesteerd , maar ook iets opgebouwd. "De diepgaande en brede expertise van Tal en zijn praktische aanpak zullen een aanwinst zijn voor TGV en de bedrijven in onze portefeuille naarmate deze verder groeien."

— Beatrice Lion, General Partner, True Global Ventures

OVER TRUE GLOBAL VENTURES

True Global Ventures (TGV) is een wereldwijd durfkapitaalbedrijf dat in een vroeg stadium investeert in AI-first bedrijven na de inkomsten. De huidige portfolio van TGV omvat Prezent, Cynch, COVU, Obligo, Ledger, Animoca Brands, Jus Mundi, Coding Giants en vele andere. Bijna alle portefeuillebedrijven zijn in de VS of komen de VS binnen. Met aanwezigheid in San Francisco, New York, Parijs, Londen, Stockholm, Dubai, Singapore en Hong Kong ondersteunt TGV visionaire oprichters die de volgende generatie van transformatieve technologie-ondernemingen bouwen. www.trueglobalventures.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2989447/1.jpg