UfiSpace revela portfólio de rede aberta de 1,6 T otimizado por IA no MWC Barcelona 2026

BARCELONA, Espanha, 2 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A UfiSpace, líder em soluções de redes abertas, lançou hoje seu portfólio de rede otimizado por IA de 1,6 T no MWC Barcelona 2026 (Hall 5, Stand 5A61). O portfólio aborda as demandas de escala, desempenho e segurança de implantações de IA em larga escala com o switch de malha de IA S9331-64HO e a plataforma de agregação segura S9630-32HO.

À medida que a infraestrutura de IA muda para arquiteturas de hiperescala, os projetos de rede proprietários geralmente restringem o crescimento e aumentam os custos. O modelo de rede aberta da UfiSpace permite a expansão da capacidade alinhada com a demanda de carga de trabalho da IA, ajudando as operadoras a otimizar o investimento, mantendo a flexibilidade arquitetônica.

Infraestrutura de IA de alto desempenho e transporte seguro

O S9331-64HO atende aos requisitos da malha de backend de IA. Desenvolvido no chipset Broadcom® Tomahawk 6, o sistema oferece 102,4 Tbps de capacidade de comutação para suportar clusters de GPU densos. Os recursos avançados de gerenciamento de tráfego, incluindo o roteamento adaptativo e o controle de congestionamento, foram projetados para reduzir o Tempo de Conclusão do Trabalho (JCT), melhorar a eficiência da computação e acelerar os ciclos de treinamento de IA.

O S9630-32HO estende a malha de IA até a camada de transporte. Equipada com o chipset Broadcom® Qumran 4D, a plataforma fornece criptografia MACsec e IPsec de taxa de linha, permitindo agregação segura sem compensações de desempenho. Quando implantado com o OpenZR+ Optics, ele suporta distâncias de transmissão de até 400 quilômetros, atendendo aos requisitos de Interconexão de Data Center (DCI) de IA e modernização de backbone em toda a infraestrutura de IA distribuída.

A sustentabilidade e o roadmap de 1,6 T

Como as plataformas de rede de 1,6 T oferecem largura de banda e desempenho sem precedentes, elas também apresentam desafios térmicos e de energia significativos. A UfiSpace está apresentando soluções de rede prontas para IA no MWC Barcelona, projetadas para lidar com essas restrições em implantações de rede de alta densidade. A empresa demonstrará soluções avançadas de resfriamento líquido na OFC 2026 em Los Angeles (17 a 19 de março), projetadas para aprimorar o Power Usage Effectiveness (PUE) e suportar as demandas térmicas das interfaces de rede óptica 1,6 T de última geração.

Sobre a UfiSpace

A UfiSpace é uma fornecedora líder de soluções de rede aberta para telecomunicações, provedores de serviços em nuvem e data centers de hiperescala. Ao aproveitar o silício comercial e as arquiteturas desagregadas, a UfiSpace permite que seus clientes construam redes de última geração mais ágeis, escaláveis e econômicas.

