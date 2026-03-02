UfiSpace presenta su cartera de redes abiertas de 1.6T optimizadas para IA en el MWC Barcelona 2026

BARCELONA, España, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- UfiSpace , líder en soluciones de redes abiertas, ha lanzado hoy su cartera de redes 1.6T optimizadas para IA en el MWC Barcelona 2026 (pabellón 5, expositor 5A61). Esta cartera aborda las demandas de escala, rendimiento y seguridad de las implementaciones de IA a gran escala con el switch de estructura de IA S9331-64HO y la plataforma de agregación segura S9630-32HO.

A medida que la infraestructura de IA evoluciona hacia arquitecturas de hiperescala, los diseños de red propietarios suelen limitar el crecimiento y aumentar los costes. El modelo de red abierta de UfiSpace permite una expansión de capacidad en línea con la demanda de carga de trabajo de IA, lo que ayuda a los operadores a optimizar la inversión y mantener la flexibilidad arquitectónica.

Tejido de IA de alto rendimiento y transporte seguro

El S9331-64HO cumple con los requisitos de la estructura de backend de IA. Basado en el chipset Broadcom® Tomahawk 6, el sistema ofrece 102,4 Tbps de capacidad de conmutación para soportar clústeres de GPU densos. Las funciones avanzadas de gestión de tráfico, como el enrutamiento adaptativo y el control de congestión, están diseñadas para acortar el tiempo de finalización del trabajo (JCT), mejorar la eficiencia computacional y acelerar los ciclos de entrenamiento de IA.

El S9630-32HO extiende la estructura de IA a la capa de transporte. Impulsada por el chipset Broadcom® Qumran 4D, la plataforma proporciona cifrado MACsec e IPsec a velocidad de línea, lo que permite una agregación segura sin sacrificar el rendimiento. Al implementarse con óptica OpenZR+, admite distancias de transmisión de hasta 400 kilómetros, lo que satisface los requisitos de interconexión de centros de datos (DCI) de IA y la modernización de la red troncal en infraestructuras de IA distribuidas.

Sostenibilidad y la hoja de ruta de 1,6 T

Si bien las plataformas de red de 1.6T ofrecen un ancho de banda y un rendimiento sin precedentes, también presentan importantes desafíos térmicos y de consumo. UfiSpace presenta soluciones de red compatibles con IA en el MWC Barcelona, diseñadas para abordar estas limitaciones en implementaciones de redes de alta densidad. La compañía presentará soluciones avanzadas de refrigeración líquida en OFC 2026 en Los Ángeles (del 17 al 19 de marzo), diseñadas para mejorar la eficiencia del uso de energía (PUE) y satisfacer las demandas térmicas de las interfaces de red óptica de 1.6T de próxima generación.

Acerca de UfiSpace

UfiSpace es un proveedor líder de soluciones de redes abiertas para telecomunicaciones, proveedores de servicios en la nube y centros de datos de alta escala. Al aprovechar el silicio comercial y las arquitecturas desagregadas, UfiSpace permite a sus clientes construir redes de nueva generación más ágiles, escalables y rentables.