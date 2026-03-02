UfiSpace presenta la cartera de redes abiertas 1,6 T optimizada por IA en el MWC 2026 de Barcelona

BARCELONA, España, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- UfiSpace líder en soluciones de redes abiertas, lanzó hoy su cartera de redes 1,6 T optimizadas por IA en el MWC 2026 de Barcelona (pabellón 5, stand 5A61). La cartera aborda la escala, rendimiento y demandas de seguridad de las implementaciones de IA a gran escala con el cambio de estructura de IA S9331-64HO y la plataforma de agregación segura S9630-32HO.

A medida que la infraestructura de IA se modifica hacia arquitecturas de hiperescala, los diseños de red patentados a menudo limitan el crecimiento y aumentan los costos. El modelo de red abierta de UfiSpace permite la ampliación de la capacidad alineada con la demanda de carga de trabajo de IA, lo que ayuda a los operadores a optimizar la inversión mientras mantienen la flexibilidad arquitectónica.

Infraestructura de IA de alto rendimiento y transporte seguro

El S9331-64HO se dirige a los requisitos de infraestructura de fondo de IA. Basado en el chipset Broadcom® Tomahawk 6, el sistema ofrece 102,4 Tbps de capacidad de conmutación para admitir clústeres de GPU densos. Las capacidades avanzadas de gestión del tráfico, incluido el enrutamiento adaptativo y el control de congestión, están diseñadas para acortar el tiempo de finalización del trabajo (JCT, por sus siglas en inglés), mejorar la eficiencia informática y acelerar los ciclos de capacitación de la IA.

El S9630-32HO amplía la infraestructura de IA a la capa de transporte. Alimentada por el chipset Broadcom® Qumran 4D, la plataforma ofrece cifrado MACsec e IPsec de velocidad de línea, lo que permite una agregación segura sin compensaciones de rendimiento. Cuando se implementa con la óptica OpenZR+, admite distancias de transmisión de hasta 400 kilómetros y aborda los requisitos de interconexión de centros de datos (DCI) de IA y modernización de la red troncal en toda la infraestructura de IA distribuida.

Sostenibilidad y plan 1,6 T

Dado que las plataformas de red de 1,6 T ofrecen un ancho de banda y un rendimiento sin precedentes, también presentan importantes desafíos térmicos y energéticos. UfiSpace presenta soluciones de red listas para IA, diseñadas para abordar estas limitaciones en implementaciones de redes de alta densidad en el MWC de Barcelona. La empresa demostrará soluciones avanzadas de refrigeración líquida en OFC 2026 en Los Ángeles (17–19 de marzo), diseñadas para mejorar la eficacia de uso de energía (PUE, por sus siglas en inglés) y soportar las demandas térmicas de las interfaces de red óptica de 1,6 T de próxima generación.

Acerca de UfiSpace

UfiSpace es proveedor líder de soluciones de redes abiertas para telecomunicaciones, proveedores de servicios en la nube y centros de datos de hiperescala. Al aprovechar el silicio comercial y las arquitecturas desagregadas, UfiSpace permite a sus clientes construir redes de próxima generación más ágiles, escalables y rentables.

