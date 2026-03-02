À l'occasion de MWC de Barcelona 2026, UfiSpace dévoile un portefeuille de réseaux ouverts 1,6T optimisés pour l'IA

BARCELONE, Espagne, 2 mars 2026 /PRNewswire/ -- UfiSpace, leader des solutions de réseaux ouverts, a présenté aujourd'hui son portefeuille de réseaux 1,6T optimisés pour l'IA, à l'occasion du salon MWC Barcelona 2026 (Hall 5, Stand 5A61). Le portefeuille répond aux exigences d'échelle, de performance et de sécurité des déploiements d'IA à grande échelle avec le commutateur de fabric IA S9331-64HO et la plateforme d'agrégation sécurisée S9630-32HO.

Alors que l'infrastructure de l'IA s'oriente vers des architectures hyperscale, les conceptions de réseaux propriétaires limitent souvent la croissance et augmentent les coûts. Le modèle de réseau ouvert d'UfiSpace permet une expansion de la capacité alignée sur la demande de charge de travail de l'IA, ce qui aide les opérateurs à optimiser l'investissement tout en maintenant la flexibilité de l'architecture.

Fabric IA haute performance et transport sécurisé

Le S9331-64HO répond aux besoins du réseau backend (fabric) de l'IA. Basé sur le circuit microprogrammé Broadcom® Tomahawk 6, le système offre une capacité de commutation de 102,4 Tbps pour prendre en charge les clusters GPU denses. Les capacités avancées de gestion du trafic, notamment le routage adaptatif et le contrôle de la congestion, sont conçues pour réduire le temps d'exécution des tâches, améliorer l'efficacité du calcul et accélérer les cycles d'entraînement de l'IA.

La S9630-32HO étend la fabric IA à la couche de transport. Activée par le circuit microprogrammé Broadcom® Qumran 4D, la plateforme fournit un chiffrement MACsec et IPsec à taux de ligne, permettant une agrégation sécurisée sans compromis de performance. Lorsqu'elle est déployée avec l'optique OpenZR+, elle prend en charge des distances de transmission allant jusqu'à 400 kilomètres, répondant ainsi aux exigences de l'interconnexion des centres de données d'IA (DCI) et de la modernisation du réseau fédérateur dans l'infrastructure d'IA distribuée.

Le développement durable et la feuille de route 1,6 T

Les plates-formes de mise en réseau 1,6 T offrent une bande passante et des performances inégalées, mais elles représentent également des défis importants en termes de consommation d'énergie et de chaleur. UfiSpace présente au MWC de Barcelone des solutions de réseau prêtes pour l'IA, capables de répondre à ces contraintes dans les déploiements de réseaux à haute densité. L'entreprise présentera des solutions de refroidissement liquide avancées lors du salon OFC 2026 à Los Angeles (17-19 mars), conçues pour améliorer l'efficacité de l'utilisation de la puissance (PUE) et répondre aux exigences thermiques des interfaces de réseau optique 1,6 T de la prochaine génération.

À propos d'UfiSpace

UfiSpace est un fournisseur leader de solutions de réseaux ouverts pour les télécommunications, les prestataires de services cloud et les centres de données à grande échelle. En utilisant le silicium marchand et des architectures désagrégées, UfiSpace permet à ses clients de construire des réseaux de nouvelle génération plus agiles, plus évolutifs et plus rentables.