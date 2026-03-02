UfiSpace stellt auf der MWC Barcelona 2026 sein AIOptimized 1.6T Open Networking-Portfolio vor

BARCELONA, Spanien, 2. März 2026 /PRNewswire/ -- UfiSpace, ein führender Anbieter von offenen Netzwerklösungen, hat heute auf der MWC Barcelona 2026 (Halle 5, Stand 5A61) sein KI-optimiertes 1,6-T-Netzwerkportfolio vorgestellt. Das Portfolio erfüllt die Anforderungen an Umfang, Leistung und Sicherheit von groß angelegten KI-Implementierungen mit dem KI-Fabric-Switch S9331-64HO und der sicheren Aggregationsplattform S9630-32HO.

Da sich die KI-Infrastruktur zunehmend in Richtung Hyperscale-Architekturen entwickelt, schränken proprietäre Netzwerkdesigns häufig das Wachstum ein und erhöhen die Kosten. Das offene Netzwerkmodell von UfiSpace ermöglicht eine Kapazitätserweiterung entsprechend den Anforderungen der KI-Workloads und hilft Betreibern so, ihre Investitionen zu optimieren und gleichzeitig die Flexibilität der Architektur zu erhalten.

Hochleistungsfähige KI-Fabric und sicherer Transport

Der S9331-64HO ist auf die Anforderungen der KI-Backend-Fabric ausgerichtet. Das auf dem Broadcom® Tomahawk 6-Chipsatz basierende System bietet eine Switching-Kapazität von 102,4 Tbit/s zur Unterstützung dichter GPU-Cluster. Fortschrittliche Funktionen für das Verkehrsmanagement, darunter adaptives Routing und Überlastungskontrolle, wurden entwickelt, um die Job-Abschlusszeit (JCT) zu verkürzen, die Recheneffizienz zu verbessern und KI-Trainingszyklen zu beschleunigen.

Der S9630-32HO erweitert die KI-Fabric auf die Transportschicht. Die Plattform basiert auf dem Broadcom® Qumran 4D-Chipsatz und bietet MACsec- und IPsec-Verschlüsselung mit Leitungsgeschwindigkeit, wodurch eine sichere Aggregation ohne Leistungseinbußen ermöglicht wird. In Verbindung mit OpenZR+-Optiken unterstützt er Übertragungsentfernungen von bis zu 400 Kilometern und erfüllt damit die Anforderungen für die KI-Datenzentrumsverbindung (DCI) und die Modernisierung des Backbones in verteilten KI-Infrastrukturen.

Nachhaltigkeit und die 1.6T-Roadmap

Da 1.6T-Netzwerkplattformen eine beispiellose Bandbreite und Leistung bieten, bringen sie auch erhebliche thermische und energetische Herausforderungen mit sich. UfiSpace präsentiert auf der MWC Barcelona AI-fähige Netzwerklösungen, die speziell für diese Herausforderungen in hochdichten Netzwerken entwickelt wurden. Das Unternehmen wird auf der OFC 2026 in Los Angeles (17.–19. März) fortschrittliche Flüssigkeitskühlungslösungen vorstellen, die die Energieeffizienz (PUE) verbessern und die thermischen Anforderungen der optischen Netzwerkschnittstellen der nächsten Generation mit 1.6 T unterstützen.

