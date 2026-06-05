ÚLTIMAS NOTÍCIAS: CHG EnSOL lança módulos fotovoltaicos AIDC

XANGAI, 5 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- No dia 3 de junho, começou em Xangai a 19ª (2026) Conferência e Exposição Internacional sobre Geração de Energia Fotovoltaica e Energia Inteligente. Com base na iteração de produtos, na construção de ecossistemas e na implantação de domínio completo, a CHG EnSOL apresentou suas realizações em industrialização, cenários de aplicação e vantagens inovadoras no estande E630, no pavilhão 7.2H.

Estande da CHG EnSOL (PRNewsfoto/CHG EnSOL) "Área de Futuro” (PRNewsfoto/CHG EnSOL) A cerimônia de lançamento do módulo "ENSOL-AIDC" da CHG (PRNewsfoto/CHG EnSOL)

Nesta conferência, a "Área do Futuro" no estande da CHG EnSOL atraiu muita atenção. Ao exibir centralmente o layout voltado para o futuro da empresa e as realizações de P&D em áreas tecnológicas de ponta, como capacidade computacional de IA, energia fotovoltaica espacial, integração de armazenamento fotovoltaico e novas usinas de energia, e integrando profundamente o conceito de que "a base da IA é a energia limpa", a empresa passou por uma transformação estratégica, deixando de ser uma "empresa de fabricação de painéis fotovoltaicos" e demonstrando uma capacidade global excepcional tanto na construção da infraestrutura energética subjacente à IA quanto no planejamento estratégico de alto nível.

No local da exposição, a CHG EnSOL lançou o módulo fotovoltaico CHG "ENSOL-AIDC". Em meio à explosiva onda de crescimento da capacidade computacional de IA, a CHG EnSOL fez arranjos prospectivos. O conceito estratégico de "Nova Energia + IA + Capacidade computacional" proposto pelo Presidente Yu Zhuyun acelerou do design de alto nível para a prática industrial. Os módulos "ENSOL-AIDC" da CHG são projetados especificamente para cenários de data center de IA, alcançando avanços multidimensionais em alta densidade de potência, adaptabilidade ambiental e custo nivelado de eletricidade.

A célula fotovoltaica espacial em tandem de perovskita/silício desenvolvida em conjunto pela CHG EnSOL e pela Suzhou Heimian Optoelectronics Technology Co., Ltd. foi exibida na área principal, a "Área do Futuro", do estande da empresa. As duas partes assinaram recentemente um acordo de cooperação estratégica, anunciando o estabelecimento de uma joint venture para desenvolver conjuntamente a tecnologia de células fotovoltaicas em tandem de perovskita/silício para aplicações espaciais e promover a industrialização dos resultados obtidos pela P&D.

Segundo informações, a CHG EnSOL está intensificando sua colaboração entre indústria, universidade e pesquisa. A empresa realizou a cerimônia de inauguração do "Laboratório Conjunto de Inovação" com o Instituto de Pesquisa de Energia Solar da Universidade Jiao Tong de Xangai. As duas partes trabalharão em conjunto para criar um ciclo fechado de inovação que abranja "pesquisa básica – avanços tecnológicos – aplicação dos resultados", acelerando a transformação eficiente dos resultados científicos e tecnológicos em forças produtivas.

Como líder em energia limpa e inteligente, durante a exposição, os líderes empresariais e tecnológicos da CHG EnSOL compartilharam e apresentaram produtos como células e módulos fotovoltaicos, soluções inteligentes para usinas de energia renovável, soluções ecológicas inteligentes com emissão zero de carbono, soluções de integração de hidrogênio, amônia, álcool e petróleo, entre outros, demonstrando plenamente as sólidas capacidades de desenvolvimento próprio da empresa em diversos cenários.

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FONTE CHG EnSOL