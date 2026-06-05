خبر عاجل: CHG EnSOL تطلق وحدات كهروضوئية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

شانغهاي، 5 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- افتُتح رسمياً في 3 يونيو المؤتمر والمعرض الدولي لتوليد الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية التاسع عشر (2026) في شانغهاي. استناداً إلى التحسين المتواصل للمنتجات، وبناء المنظومة البيئية، والانتشار الشامل في مختلف المجالات، استعرضت CHG EnSOL في الجناح E630 بالقاعة 7.2H إنجازاتها في التصنيع على نطاق صناعي، وسيناريوهات التطبيق، ومزاياها الابتكارية.

CHG EnSOL Booth "Area of Future" The launch ceremony of CHG "ENSOL-AIDC" module

استقطبت «منطقة المستقبل» في جناح CHG EnSOL اهتماماً واسعاً خلال هذا المؤتمر. من خلال عرضٍ مركّز للتخطيط الاستشرافي للشركة وإنجازات البحث والتطوير في مجالات التقنيات المتقدمة مثل القدرة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي، والطاقة الشمسية الفضائية، وتكامل الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة، ومحطات الطاقة الجديدة، إلى جانب الدمج العميق لمفهوم «أساس الذكاء الاصطناعي هو الطاقة النظيفة»، ارتقت الشركة استراتيجياً إلى ما يتجاوز كونها «شركة تصنيع كهروضوئية»، مبرزةً قوةً شاملةً متميزة على صعيدي بناء البنية التحتية الأساسية للطاقة الداعمة للذكاء الاصطناعي والتخطيط الاستراتيجي رفيع المستوى.

أطلقت CHG EnSOL رسمياً في موقع المعرض وحدة CHG «ENSOL-AIDC» الكهروضوئية. في ظل موجة النمو الهائل والمتسارع للقدرة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي، اتخذت CHG EnSOL خطوات استباقية. تسارع انتقال المفهوم الاستراتيجي «الطاقة الجديدة + الذكاء الاصطناعي + القدرة الحاسوبية»، الذي طرحه رئيس مجلس الإدارة Yu Zhuyun، من التخطيط رفيع المستوى إلى التطبيق الصناعي. صُممت وحدات CHG «ENSOL-AIDC» خصيصاً لسيناريوهات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، محققةً اختراقات متعددة الأبعاد في خرج قدرة عالي الكثافة، والقدرة على التكيف مع البيئات المختلفة، والتكلفة المستوية للكهرباء.

عُرضت خلية كهروضوئية فضائية ترادفية من البيروفسكايت/السيليكون، طورتها CHG EnSOL بالاشتراك مع Suzhou Heimian Optoelectronics Technology Co., Ltd.، في «منطقة المستقبل»، وهي المنطقة الأساسية في جناح الشركة. وقّع الطرفان مؤخراً اتفاقية تعاون استراتيجي، أعلنا بموجبها تأسيس مشروع مشترك لتطوير تكنولوجيا الخلايا الكهروضوئية الترادفية من البيروفسكايت/السيليكون للتطبيقات الفضائية، ودفع نتائج البحث والتطوير نحو التصنيع على نطاق صناعي.

يُذكر أن CHG EnSOL تكثف جهودها في التعاون بين الصناعة والجامعات والبحث العلمي. أقامت الشركة مراسم إزاحة الستار عن «مختبر الابتكار المشترك» بالتعاون مع معهد أبحاث الطاقة الشمسية في جامعة شانغهاي جياو تونغ. سيعمل الطرفان معاً على بناء منظومة ابتكار متكاملة تشمل «البحث الأساسي، والاختراق التقني، وتطبيق النتائج»، بما يسرّع التحويل الفعّال للإنجازات العلمية والتكنولوجية إلى قوى إنتاجية.

بوصفها شركة رائدة في مجال الطاقة النظيفة والذكية، استعرض قادة الأعمال والتكنولوجيا في CHG EnSOL خلال المعرض وعرّفوا بمنتجات الخلايا الكهروضوئية والوحدات الكهروضوئية، والحلول الذكية لمحطات الطاقة الجديدة، والحلول الخضراء الذكية الخالية من الكربون، وحلول تكامل الهيدروجين والأمونيا والميثانول والنفط، وغيرها، بما يُظهر بوضوح قدرات الشركة القوية في التطوير الذاتي عبر سيناريوهات متعددة.

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