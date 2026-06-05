ÚLTIMAS NOTICIAS: CHG EnSOL lanza módulos fotovoltaicos AIDC

SHANGHÁI, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 3 de junio se inauguró la 19.ª Conferencia y Exhibición Internacional de Generación de Energía Fotovoltaica y Energía Inteligente (2026) en Shanghái. Desarrollado con iteración del producto, la construcción del ecosistema y la implementación de dominio completo, CHG EnSOL mostró sus logros de industrialización, escenarios de aplicación y ventajas innovadoras en el stand E630, pabellón 7.2H.

Stand de CHG EnSOL (PRNewsfoto/CHG EnSOL) "Área del futuro” (PRNewsfoto/CHG EnSOL) Ceremonia de lanzamiento del módulo CHG “ENSOL-AIDC” (PRNewsfoto/CHG EnSOL)

En esta conferencia, el "Área del futuro" en el stand de CHG EnSOL atrajo mucha atención. Al mostrar de forma centralizada el diseño prospectivo de la empresa y los logros en investigación y desarrollo (I + D) en campos de tecnología de vanguardia como la potencia informática de IA, la energía fotovoltaica espacial, la integración del almacenamiento fotovoltaico y las nuevas centrales eléctricas, e integrar profundamente el concepto de que "la base de la IA es la energía limpia", la empresa se ha actualizado estratégicamente desde una "empresa de fabricación fotovoltaica", lo que demuestra una fortaleza integral impresionante tanto en la construcción de infraestructuras energéticas subyacentes de IA como en la planificación estratégica de alto nivel.

En la exposición, CHG EnSOL presentó de forma espectacular el módulo fotovoltaico CHG "ENSOL-AIDC". En medio de la ola de crecimiento explosivo de la potencia de cálculo de la IA, CHG EnSOL ha hecho arreglos prospectivos. El concepto estratégico de "Nueva energía + IA + potencia informática" propuesto por el presidente Yu Zhuyun se ha acelerado del diseño de alto nivel a la práctica industrial. Los módulos CHG "ENSOL-AIDC" están diseñados específicamente para escenarios de centros de datos de IA, que logra avances multidimensionales en la producción de alta densidad de potencia, adaptabilidad ambiental y costo nivelado de electricidad.

La célula fotovoltaica de espacio en tándem de perovskita/silicio desarrollada de forma conjunta por CHG EnSOL y Suzhou Heimian Optoelectronics Technology Co., Ltd. se expuso en el área central, "Área del futuro", del stand de la empresa. Las dos partes firmaron recientemente un acuerdo de cooperación estratégica, y anunciaron la creación de una empresa conjunta para desarrollar juntos la tecnología de células fotovoltaicas en tándem de perovskita/silicio para usos espaciales y promover la industrialización de los logros de investigación y desarrollo.

Se informa que CHG EnSOL está intensificando su colaboración industria-universidad-investigación. La empresa celebró la ceremonia de inauguración del "Laboratorio conjunto de innovación" con el Instituto de Investigación de Energía Solar de la Universidad Jiao Tong de Shanghái. Las dos partes trabajarán juntas para construir un ciclo cerrado de innovación de "investigación básica, avance tecnológico y aplicación de logros", para acelerar la transformación eficiente de los logros científicos y tecnológicos en fuerzas productivas.

Como líder de energía limpia e inteligente, durante la exposición, los líderes empresariales/tecnológicos de CHG EnSOL compartieron e presentaron productos de células y módulos fotovoltaicos, soluciones inteligentes para nuevas centrales eléctricas, soluciones ecológicas inteligentes sin carbono, soluciones de integración de hidrógeno-amoníaco-alcohol-aceite, etc., lo que demuestra plenamente las sólidas capacidades de autodesarrollo de la empresa en múltiples escenarios.

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FUENTE CHG EnSOL