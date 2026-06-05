BREAKING NEWS : CHG EnSOL lance les modules photovoltaïques AIDC

SHANGHAI, 5 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le 3 juin, la 19e (2026) Conférence et exposition internationale sur la production d'énergie photovoltaïque et l'énergie intelligente a ouvert ses portes à Shanghai En s'appuyant sur l'évolution de ses produits, la mise en place d'un écosystème et le déploiement à grande échelle, CHG EnSOL a présenté ses réalisations en matière d'industrialisation, ses scénarios d'application et ses atouts innovants au stand E630 du hall 7.2H.

CHG EnSOL Booth "Area of Future" The launch ceremony of CHG "ENSOL-AIDC" module

Lors de ce salon, l'espace « Area of Future » du stand de CHG EnSOL a suscité beaucoup d'intérêt. En mettant en avant sa vision d'avenir et ses réalisations en matière de R&D dans des domaines technologiques de pointe tels que la puissance de calcul pour l'IA, le photovoltaïque spatial, l'intégration photovoltaïque-stockage et les centrales électriques à énergie nouvelle, et en ancrant profondément le concept selon lequel « l'énergie propre est le fondement de l'IA », l'entreprise a opéré une évolution stratégique, passant du statut d'« entreprise de fabrication photovoltaïque » à celui d'acteur disposant d'une expertise globale tant dans la construction des infrastructures énergétiques sous-jacentes à l'IA que dans la planification stratégique de haut niveau.

Sur le site du salon, CHG EnSOL a présenté en grande pompe son module photovoltaïque CHG « ENSOL-AIDC ». Face à la vague de croissance explosive de la puissance de calcul de l'IA, CHG EnSOL a pris des dispositions tournées vers l'avenir. Le concept stratégique « Nouvelles énergies + IA + Puissance de calcul », proposé par le président Yu Zhuyun, est passé rapidement de la conception stratégique à la mise en œuvre industrielle. Les modules CHG « ENSOL-AIDC » sont spécialement conçus pour les centres de données basés sur l'IA et permettent des avancées multidimensionnelles en matière de densité de puissance de sortie, d'adaptabilité environnementale et de coût actualisé de l'énergie.

La cellule photovoltaïque spatiale de type tandem pérovskite/silicium, développée conjointement par CHG EnSOL et Suzhou Heimian Optoelectronics Technology Co., Ltd., a été présentée dans l'espace phare du stand de l'entreprise, baptisé « Area of Future ». Les deux parties ont récemment signé un accord de coopération stratégique, annonçant la création d'une coentreprise visant à développer conjointement la technologie des cellules photovoltaïques en tandem pérovskite/silicium pour des applications spatiales et à promouvoir l'industrialisation des résultats de la R&D.

Selon certaines informations, CHG EnSOL renforce sa collaboration entre l'industrie, les universités et les instituts de recherche. L'entreprise a organisé la cérémonie d'inauguration du « laboratoire commun d'innovation » en collaboration avec l'Institut de recherche sur l'énergie solaire de l'université Jiao Tong de Shanghai. Les deux parties collaboreront afin de mettre en place un cycle d'innovation fermé allant de la « recherche fondamentale » à la « percée technologique » en passant par la « mise en œuvre des résultats », ce qui permettra d'accélérer la transformation efficace des avancées scientifiques et technologiques en capacités productives.

Les responsables commerciaux et techniques de CHG EnSOL, leader dans le domaine des énergies propres et intelligentes, ont présenté et fait découvrir les produits de l'entreprise (cellules et modules photovoltaïques), ses solutions intelligentes pour les centrales électriques de nouvelles énergies, ses solutions écologiques intelligentes zéro carbone, ainsi que ses solutions d'intégration hydrogène-ammoniac-alcool-pétrole, démontrant ainsi pleinement les solides capacités de développement interne de l'entreprise dans de multiples contextes.

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