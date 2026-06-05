EILMELDUNG: CHG EnSOL bringt AIDC-PV-Module auf den Markt

SHANGHAI, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Am 3. Juni wurde in Shanghai die 19. (2026) Internationale Konferenz und Messe für Photovoltaik und intelligente Energie feierlich eröffnet. Auf der Grundlage von Produktiteration, dem Aufbau eines Ökosystems und der bereichsübergreifenden Umsetzung präsentierte CHG EnSOL am Stand E630 in Halle 7.2H seine Erfolge bei der Industrialisierung, Anwendungsszenarien und innovative Vorteile.

CHG EnSOL Booth "Area of Future" The launch ceremony of CHG "ENSOL-AIDC" module

Auf dieser Messe zog der „Bereich der Zukunft" am Stand von CHG EnSOL viel Aufmerksamkeit auf sich. Durch die zentrale Präsentation der zukunftsorientierten Ausrichtung des Unternehmens und seiner Forschungs- und Entwicklungserfolge in hochmodernen Technologiebereichen wie KI-Rechenleistung, Weltraum-Photovoltaik, Integration von PV- und Speichertechnologien sowie Kraftwerken für neue Energien und durch die konsequente Verankerung des Grundgedankens, dass „die Grundlage der KI saubere Energie ist", hat sich das Unternehmen strategisch von einem „PV-Hersteller" weiterentwickelt und beweist nun herausragende Gesamtkompetenz sowohl beim Aufbau der für KI erforderlichen Energieinfrastruktur als auch bei der strategischen Planung auf höchster Ebene.

Auf dem Messegelände stellte CHG EnSOL feierlich das CHG „ENSOL-AIDC"-PV-Modul vor. Angesichts des explosionsartigen Wachstums der KI-Rechenleistung hat CHG EnSOL vorausschauende Vorkehrungen getroffen. Das von dem Vorsitzenden Yu Zhuyun vorgeschlagene strategische Konzept „Neue Energie + KI + Rechenleistung" hat sich von der Top-Level-Planung zur industriellen Praxis beschleunigt. Die CHG „ENSOL-AIDC"-Module wurden speziell für KI-Rechenzentrumsanwendungen entwickelt und erzielen multidimensionale Durchbrüche bei der Leistungsdichte, der Umweltanpassungsfähigkeit und den Stromgestehungskosten.

Die von CHG EnSOL und Suzhou Heimian Optoelectronics Technology Co., Ltd. gemeinsam entwickelte Perowskit/Silizium-Tandem-Weltraum-PV-Zelle wurde im Kernbereich des Unternehmensstandes, dem „Bereich der Zukunft", präsentiert. Die beiden Parteien unterzeichneten kürzlich eine strategische Kooperationsvereinbarung und kündigten die Gründung eines Joint Ventures an, um gemeinsam die Perowskit/Silizium-Tandem-PV-Zelltechnologie für Weltraumanwendungen zu entwickeln und die Industrialisierung der Forschungs- und Entwicklungsergebnisse voranzutreiben.

Es wird berichtet, dass CHG EnSOL seine Zusammenarbeit zwischen Industrie, Hochschulen und Forschung intensiviert. Das Unternehmen hielt die Einweihungsfeier für das „Gemeinsame Innovationslabor" zusammen mit dem Solar Energy Research Institute der Shanghai Jiao Tong University ab. Beide Parteien werden zusammenarbeiten, um einen geschlossenen Innovationskreislauf aus „Grundlagenforschung – technologischer Durchbruch – Anwendung der Ergebnisse" aufzubauen und so die effiziente Umwandlung wissenschaftlicher und technologischer Errungenschaften in produktive Kräfte zu beschleunigen.

Als führendes Unternehmen im Bereich sauberer und intelligenter Energie stellten die Geschäfts- und Technologieführer von CHG EnSOL während der Messe PV-Zellen und -Module, intelligente Lösungen für neue Energiekraftwerke, CO₂-neutrale intelligente grüne Lösungen sowie Lösungen zur Integration von Wasserstoff, Ammoniak, Alkohol und Öl vor und demonstrierten damit umfassend die starken eigenen Entwicklungskapazitäten des Unternehmens in vielfältigen Anwendungsbereichen.

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