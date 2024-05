따뜻한 세상: HUAWEI XMAGE Global Exhibition 공식 개막

'따뜻한 세상'이라는 주제로 첫선을 보이는 이번 전시회에서는 수백만 점의 출품작 중 Huawei의 스마트폰으로 촬영한 약 300장의 사진을 선보인다. 이 사진들은 전 세계 곳곳의 따뜻함, 평온함, 밝음의 순간과 평범한 사람들의 진정한 공감대를 보여주며 HUAWEI XMAGE의 새로운 브랜드 철학인 '이미지의 힘(The Power of Image)'을 담고 있다. 이 철학은 최고의 이미징 기술과 경험을 통해 소비자의 작품 이해, 상상력, 창의성에 불을 붙이고 촬영된 이미지 이상의 강력한 영향력을 보여주는 것을 목표로 한다.

지난 10년은 모바일 사진이 급속히 발전한 시기였다. 이번 전시는 지난 12년간의 Huawei 스마트폰 시리즈 작품을 선보인다. 이 기간 동안 Huawei는 지속적인 혁신을 통해 모바일 이미징 기술의 진화와 발전을 주도해 왔다. 또한 사진 공모전, 커뮤니티 이벤트, 트렌드 리포트와 같은 글로벌 활동을 지속적으로 진행하며 모바일 사진 문화의 전 세계적 확산을 촉진해 왔다.

현재 HUAWEI P 시리즈는 HUAWEI Pura 시리즈로 업그레이드되었다. HUAWEI Pura 시리즈는 최고의 촬영 기법, 심미적 디자인, 독특한 스타일을 완벽하게 통합한 새로운 모습으로 다시 태어났다. 최근 DXOMARK 비평에 따르면 HUAWEI Pura 70 Ultra는 DXOMARK 스마트폰 카메라 순위에서 163점이라는 인상적인 점수로 1위를 차지했다.

HUAWEI Pura 70 시리즈가 새로운 기준을 세우면서 HUAWEI XMAGE는 전 세계 사용자와 함께 기술과 경험의 경계를 계속 넓히고 스마트 사진을 새로운 차원으로 끌어올리고 있다.

National Geographic의 사진작가 Keith Ladzinski는 개막식에서 "사진은 보편적인 언어로서 아름다움을 포착하고 대화에 영감을 불어넣을 수 있다"며 "이번 전시회는 '기술'과 '예술'에 대한 Huawei의 고민을 반영하며, 진정성 있는 브랜드 철학을 보여준다"고 말했다.

이번 전시는 '대자연의 비밀(The Secrets of Mother Nature)', '풍경과 공간(Landscapes and Spaces)', '동물과의 대화(A Dialogue with Animals)', '삶의 이야기(The Story of Life)', '너와 나(You and Me)', '스포츠의 즐거움(The Joy of Sports)', '순간의 힘(The Power of Moments)', '젊음의 세계(The World of Youth)' 등 8가지 주제를 다룬다.

전시 큐레이터이자 중국 사진작가 협회의 Chen Xiaobo 제9대 부회장은 "기술과 속도가 지배하는 시대에 사람들은 외부 소음과 스트레스에 압도당하기 쉽다"며 "전 세계 크리에이터들이 Huawei 스마트폰으로 따뜻한 순간을 포착하고 전달하는 모습을 보니 마음이 든든하다. 이러한 이미지는 영혼을 울리는 가교 역할을 하며 진정한 따뜻함과 아름다움을 전달한다"고 설명했다.

"따뜻한 세상 – Huawei 사진의 12년"은 5월 8일부터 10일까지 진행된다. 뛰어난 우수작은 Instagram의 @HuaweiXmageAwards 및 @HuaweiMobile, X, Facebook과 같은 Huawei의 공식 플랫폼을 통해 소개될 예정이다.

HUAWEI XMAGE Awards 2024: 영감을 주는 영감, 글로벌 사진 문화 선도

HUAWEI XMAGE Awards 2024는 전시회 개막식과 함께 공식적으로 시작되었다. Huawei의 개방형 플랫폼을 통해 스마트폰 사진의 우수성을 기념하며 매년 열리는 XMAGE Awards는 모바일 사진에 더 깊은 예술적 의미를 부여하고 아름답게 표현하도록 작가들의 독특한 관점과 무한한 창의성을 장려한다. 2017년부터 170개 이상의 국가 및 지역의 사용자가 매년 공모전에 참여하여 현재까지 약 400만 점이 출품되었다. 이를 통해 HUAWEI XMAGE Awards는 전 세계인의 시각을 통해 인류 역사의 단편을 담아냄으로써 그 자체로 문화유산이 되었다.

올해 XMAGE Awards는 'Moments', 'Faces', 'So Far So Close', 'Style' 등 새로운 카테고리를 도입하여 스냅숏, 인물 사진, 망원 및 매크로 사진, 컬러 스타일링 분야에서 Huawei의 리더십을 보여준다. 또한 'Best of Pura Series' 및 'Best of Mate series'와 같은 새로운 상이 신설되어 아티스트들은 Huawei의 플래그십 이미징 기능을 사용하여 다양한 표현 형식과 주제를 맘껏 탐구할 수 있다. 특히 이번 공모전의 모든 수상자에게는 글로벌 광고 플랫폼과 HUAWEI Pay 교통 카드 등에 작품을 게재할 기회가 주어진다.

이번 대회에는 중국 사진작가협회 제9대 부회장 Chen Xiaobo, National Geographic 사진작가이자 에미상 후보에 오른 Keith Ladzinski 감독, 패션 사진작가 겸 디렉터 James Perolls, 인물 사진작가 겸 비주얼 아티스트 Susi Belianska, Huawei Consumer Business Group의 Li Changzhu 등 저명한 심사위원들이 새롭게 참여해 이미지 표현에 대한 심오한 통찰력을 바탕으로 가장 매력적인 사진 스토리를 선정한다.

HUAWEI XMAGE Awards 2024 등록이 시작되었으며 응모 마감은 2024년 9월 15일 24:00 베이징 시간(GMT+8)이다. 자세한 정보 및 응모전 참가는 https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage에서 확인할 수 있다.https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage

SOURCE Huawei