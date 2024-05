"A Heartwarming World": HUAWEI XMAGE Global Exhibition Resmi Diluncurkan

HUAWEI XMAGE Awards 2024, kompetisi tahunan yang mengangkat platform terbuka Huawei untuk keunggulan fotografi, juga resmi diluncurkan di sesi pembukaan HUAWEI XMAGE Global Exhibition. Memasuki tahun kedelapan, kompetisi ini menghadirkan inspirasi agar konsumen menggali kreativitas dan imajinasinya dengan teknologi pencitraan XMAGE yang menjadi unggulan Huawei. Teknologi ini memasukkan unsur emosional dan budaya dalam setiap karya foto.

"A Heartwarming World – 12 Years of Huawei Photography"

Mengusung tema "A Heartwarming World", pameran tersebut menampilkan hampir 300 karya foto yang dibuat dengan ponsel pintar Huawei. Karya-karya ini dipilih dari jutaan karya yang telah didaftarkan peserta. Lebih lagi, karya-karya ini menunjukkan momen kehangatan, ketenteraman, dan kecerahan dari setiap penjuru dunia. Di sisi lain, karya-karya ini mengungkap kehidupan orang biasa sekaligus mengangkat filosofi merek terbaru dari HUAWEI XMAGE, "The Power of Image". Lewat filosofi merek ini, HUAWEI XMAGE membangkitkan imajinasi, kreativitas, dan apresiasi konsumen pada teknologi dan pengalaman fotografi terbaik, serta menunjukkan pengaruh luas dari sebuah momen yang telah diabadikan.

Kini, seri HUAWEI P telah mengalami penyegaran dan beralih menjadi seri HUAWEI Pura. Seri HUAWEI Pura hadir dengan konsep baru yang mengintegrasikan fotografi terbaik, tampilan menarik, dan gaya uni. Menurut ulasan DXOMARK terbaru, HUAWEI Pura 70 Ultra berada di peringkat pertama "DXOMARK Smartphone Camera Ranking" dengan skor yang luar biasa, yaitu 163 poin.[1]

Setelah Seri HUAWEI Pura 70 sukses membuat pencapaian baru, HUAWEI XMAGE pun terus membuat terobosan teknologi dan pengalaman mobile photography dengan melibatkan pengguna global, bahkan menghadirkan standar baru dalam smart photography.

Keith Ladzinski, Fotografer National Geographic, berbagi perspektif dalam acara pembukaan pameran tersebut: "Fotografi, sebagai bahasa universal, mengabadikan keindahan dan menginspirasikan wacana. Pameran ini mencerminkan kontemplasi Huawei seputar 'teknologi' dan 'seni', serta benar-benar menunjukkan filosofi merek yang sepenuh hati."

Pameran ini mengeksplorasi delapan tema berbeda: "The Secrets of Mother Nature", "Landscapes and Spaces", "A Dialogue with Animals", "The Story of Life", "You and Me", "The Joy of Sports", "The Power of Moments", dan "The World of Youth".

"Di era yang didominasi teknologi dan kecepatan, manusia kewalahan dengan gangguan dan stres eksternal," catat Chen Xiaobo, Kurator Pameran dan 9th Vice President, China Photographers Association. "Saya gembira menyaksikan kiprah berbagai kreator di seluruh dunia yang mengabadikan dan menunjukkan momen-momen hangat dengan ponsel pintar Huawei. Foto-foto ini menjembatani jiwa manusia, serta memancarkan kehangatan dan keindahan."

Pameran "A Heartwarming World – 12 Years of Huawei Photography" akan berlangsung dari 8 Mei hingga 10 Mei. Karya-karya terbaik juga akan ditampilkan Huawei lewat sejumlah platform resmi, seperti @HuaweiXmageAwards di Instagram, @HuaweiMobile di Instagram, X, dan Facebook.

HUAWEI XMAGE Awards 2024: Menghadirkan Inspirasi, Memopulerkan Budaya Fotografi Global

HUAWEI XMAGE Awards 2024 resmi diluncurkan di sesi pembukaan HUAWEI XMAGE Global Exhibition. Sebagai platform terbuka yang mengapresiasi keunggulan karya foto yang dibuat dengan ponsel pintar, kompetisi tahunan ini mendorong perspektif unik dan kreativitas tanpa batas sehingga karya mobile photography memiliki makna artistik dan ekspresi estetik yang semakin dalam. Sejak 2017, pengguna di lebih dari 170 negara dan wilayah telah berpartisipasi dalam kompetisi tahunan tersebut, serta berkontribusi hingga empat juta karya hingga saat ini. Maka, HUAWEI XMAGE Awards telah menjadi ajang fotografi yang luar biasa, dan mengabadikan sejarah manusia dari perspektif global.

XMAGE Awards tahun ini memperkenalkan sejumlah kategori baru, yakni "Moments" "Faces", "So Far So Close", dan "Style", menunjukkan status Huawei sebagai pemimpin fotografi Snapshot, Portrait, telephoto, serta macro dan colour styling. Di sisi lain, sejumlah penghargaan baru seperti "Best of Pura Series and "Best of Mate series" ikut mendorong berbagai artis untuk mengeksplorasi beragam format ekspresif dan tema dengan memanfaatkan fitur fotografi yang menjadi unggulan Huawei. Karya seluruh pemenang berpeluang ditampilkan pada platform periklanan global, serta transit card HUAWEI Pay.

Kompetisi ini juga melibatkan sosok-sosok baru sebagai dewan juri, termasuk Chen Xiaobo -- 9th Vice President, China Photographers Association, Keith Ladzinski -- Fotografer National Geographic dan Sutradara Peraih Penghargaan Emmy, James Perolls -- Fotografer Fesyen dan Sutradara, Susi Belianska -- Fotografer Portrait dan Artis Visual, Li Changzhu -- Consumer Business Group, Huawei. Dewan juri ini akan memilih karya foto yang paling menarik berdasarkan keahlian mereka.

Registrasi HUAWEI XMAGE Awards 2024 kini telah dibuka. Karya-karya foto dapat didaftarkan paling lambat pada 15 September 2024, pukul 24:00 Waktu Beijing (GMT+8). Informasi lebih lanjut, serta syarat dan ketentuan kompetisi tersedia di https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage.

[1] DXOMARK adalah peringkat ponsel pintar komersial yang dirilis pada 8 Mei 2024.

