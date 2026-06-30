Um 'pai fundador do fitness' - Les Mills Snr 1934 - 2026

AUCKLAND, Nova Zelândia, 30 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Prestamos uma homenagem sincera ao nosso fundador, Les Mills Snr, que faleceu em paz hoje, aos 91 anos.

Ícone do kiwi, Les abriu caminho no esporte, nos negócios, na política e na vida. Juntamente com sua esposa Colleen, ele criou uma dinastia de fitness, primeiro através da cadeia de academias Les Mills New Zealand (LMNZ) e depois da Les Mills International, a potência de treinamento em grupo iniciada por seu filho Phillip e sua parceira Jackie, agora apoiada por seus filhos Diana e Les Jnr.

Les Mills Snr (1934 – 2026) – a founding father of fitness who blazed a trail in sport, business, politics and life. (PRNewsfoto/Les Mills)

Nascido em Auckland em 1934, Les teve um começo difícil na vida, perdendo o pai aos 11 anos, mas encontrou consolo em sua paixão pelo fitness e pela cultura física, inspirada no programa de treinamento de força Charles Atlas. Ele se tornou um atleta temível que representou a Nova Zelândia em quatro Jogos Olímpicos, competindo no disco e no arremesso de peso. Ele ganhou os Jogos da Commonwealth de Ouro, três medalhas de prata e uma de bronze, tornando-se mais tarde um treinador internacional de elite e administrador esportivo.

Aos 19 anos, Les se casou com sua esposa Colleen – ela própria uma atleta de atletismo de classe mundial – e os dois embarcaram em vários empreendimentos comerciais juntos antes de unir sua paixão pelo esporte e comércio para lançar a primeira academia Les Mills em Auckland em 1968. Depois de alguns começos falsos, o negócio da academia finalmente decolou e se tornou a bem-sucedida cadeia de academias LMNZ que continua sendo um pilar da cultura Kiwi.

Enquanto Phillip, Jackie e Colleen estavam ocupados construindo a Les Mills International e fazendo exercícios em grupo em todo o mundo com a explosão do BODYPUMP™, Les entrou na política com a determinação característica de promover mudanças para seus eleitores. Ele serviu três mandatos como prefeito da cidade de Auckland na década de 1990, liderando reformas radicais para fortalecer as comunidades e melhorar a infraestrutura, além de regenerar o coração da cidade e sua orla com projetos de desenvolvimento ousados.

Depois de deixar a política, Les continuou a treinar atletas, ajudar a expandir os negócios da família e apoiar várias iniciativas de caridade. Em 2002, ele foi reconhecido no Aniversário da Rainha e nas Honras do Jubileu de Ouro, sendo feito Companheiro da Ordem de Mérito da Nova Zelândia por serviços ao governo local e ao esporte. Isso complementou a nomeação anterior do Queen's Birthday Honors de 1973 como Membro da Ordem do Império Britânico por serviços ao esporte. Em 2022, juntamente com Phillip e Jackie Mills, ele foi introduzido no New Zealand Business Hall of Fame.

Phillip Mills, diretor administrativo da Les Mills International, disse sobre seu pai: "Ele alcançou uma enorme quantidade em sua vida. E o fio condutor – seja no condicionamento físico, na política ou na vida familiar – era que ele sempre quis ajudar os outros.

"Papai era imensamente forte, motivado e sempre se importou profundamente com os menos favorecidos. Ele deixou uma impressão duradoura em todos que conheceu, e seu espírito vive em exercícios de ginástica em todo o mundo, continuando a ajudar as pessoas a se apaixonarem pelo fitness."

Tendo perdido Colleen em 2005, Les deixa seus filhos Phillip e Donna, a nora Jackie, os netos Diana, Les Jr, Gabriel e Moana, além de muitos bisnetos.

Leslie Roy Mills MBE, CNZM 1 de novembro de 1934 – 29 de junho de 2026

"O objetivo da academia é ajudar as pessoas a se apaixonarem pelo fitness." – Les Mills, 1968

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3001553/Les_Mills_Snr.jpg

FONTE Les Mills