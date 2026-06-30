Un "padre fundador del fitness" - Les Mills Snr 1934 - 2026

AUCKLAND, Nueva Zelanda, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Rendimos un sincero homenaje a nuestro fundador, Les Mills Snr, que falleció pacíficamente hoy, a los 91 años.

Un ícono kiwi, Les abrió un camino en el deporte, los negocios, la política y la vida. Junto con su esposa Colleen, creó una dinastía de fitness, primero a través de la cadena de gimnasios Les Mills New Zealand (LMNZ) y luego Les Mills International, la potencia de entrenamiento grupal iniciada por su hijo Phillip y su pareja Jackie, ahora apoyados por sus hijos Diana y Les Jnr.

Les Mills Snr (1934 – 2026) – a founding father of fitness who blazed a trail in sport, business, politics and life. (PRNewsfoto/Les Mills)

Nacido en Auckland en 1934, Les tuvo un comienzo difícil en la vida, perdiendo a su padre a los 11 años, pero encontró consuelo en su pasión por el fitness y la cultura física, inspirado en el programa de entrenamiento de fuerza Charles Atlas. Se convirtió en un temible atleta que representó a Nueva Zelanda en cuatro Juegos Olímpicos, compitiendo en el disco y en el lanzamiento de peso. Ganó el oro de los Juegos de la Commonwealth, tres medallas de plata y una de bronce, y más tarde se convirtió en un entrenador internacional de élite y administrador deportivo.

A los 19 años, Les se casó con su esposa Colleen, una atleta de atletismo de clase mundial, y la pareja se embarcó en varios negocios juntos antes de unir su pasión por el deporte y el comercio para lanzar el primer gimnasio Les Mills en Auckland en 1968. Después de algunas salidas en falso, el negocio de los gimnasios finalmente despegó y se convirtió en la exitosa cadena de gimnasios LMNZ que sigue siendo una piedra angular de la cultura kiwi.

Mientras Phillip, Jackie y Colleen estaban ocupados construyendo Les Mills International y realizando entrenamientos grupales a nivel mundial con la explosión de BODYPUMP™, les entró en la política con la determinación característica de impulsar el cambio para sus electores. Sirvió tres mandatos como alcalde de la ciudad de Auckland en la década de 1990, liderando reformas radicales para fortalecer las comunidades y mejorar la infraestructura, así como regenerando el corazón de la ciudad y su costa con proyectos de desarrollo audaces.

Después de dejar la política, Les continuó entrenando atletas, ayudando a hacer crecer las empresas familiares y apoyando varias iniciativas de caridad. En 2002, fue reconocido en el Cumpleaños de la Reina y en el Jubileo de Oro, siendo nombrado Compañero de la Orden del Mérito de Nueva Zelanda por sus servicios al gobierno local y al deporte. Esto complementó el nombramiento anterior de 1973 de Queen's Birthday Honors como miembro de la Orden del Imperio Británico por sus servicios al deporte. En 2022, junto con Phillip y Jackie Mills, fue incluido en el Salón de la Fama de los Negocios de Nueva Zelanda.

Phillip Mills, director general de Les Mills International, dijo de su padre: "Logró mucho en su vida. Y el hilo común en todo momento, ya sea en el acondicionamiento físico, la política o la vida familiar, era que siempre quería ayudar a los demás.

"Papá era inmensamente fuerte, motivado y siempre se preocupaba profundamente por los menos favorecidos. Dejó una impresión duradera en todas las personas que conoció, y su espíritu sigue vivo en los entrenamientos de gimnasia de todo el mundo, y continúa ayudando a las personas a enamorarse del fitness ".

Habiendo perdido a Colleen en 2005, a Les le sobreviven sus hijos Phillip y Donna, su nuera Jackie, sus nietos Diana, Les Jr, Gabriel y Moana, además de muchos bisnietos.

Leslie Roy Mills MBE, CNZM 1 de noviembre de 1934 – 29 de junio de 2026

"El propósito del gimnasio es ayudar a las personas a enamorarse del fitness". – Les Mills, 1968

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FUENTE Les Mills