'피트니스의 개척자' -- 레스밀 시니어, 1934~2026

오클랜드, 뉴질랜드, 2026년 6월 29일 /PRNewswire/ -- 6월 29일, 91세의 나이로 평화롭게 세상을 떠난 창립자 레스밀 시니어(Les Mills Snr)에게 진심 어린 애도를 표한다.

뉴질랜드의 아이콘인 레스는 스포츠, 비즈니스, 정치, 인생에서 선구적인 길을 걸었다. 아내인 콜린(Colleen)과 함께, 그는 먼저 레스밀 뉴질랜드(Les Mills New Zealand, LMNZ) 헬스클럽 체인을 통해, 그다음에는 아들 필립(Phillip)과 그의 파트너 재키(Jackie)가 설립하고 현재 자녀 다이애나(Diana)와 레스 주니어(Les Jnr)가 지원하고 있는 그룹 트레이닝의 강자인 레스밀 인터내셔널(Les Mills International)을 통해 피트니스 왕조를 만들었다.

Les Mills Snr (1934 – 2026) – a founding father of fitness who blazed a trail in sport, business, politics and life.

1934년 오클랜드에서 태어난 레스는 11세에 아버지를 잃는 힘든 유년 시절을 보냈지만, 찰스 아틀라스(Charles Atlas)의 근력 훈련 프로그램에서 영감을 받아 피트니스와 체력 단련에 대한 열정에서 위안을 찾았다. 그는 원반던지기와 포환던지기에서 뉴질랜드를 대표하여 4번의 올림픽에 출전한 강력한 운동선수로 성장했다. 그는 커먼웰스 게임(Commonwealth Games)에서 금메달 1개, 은메달 3개, 동메달 1개를 획득했으며, 이후 엘리트 국제 코치이자 스포츠 행정가가 되었다.

19세의 나이에 레스는 세계적 수준의 육상 선수인 아내 콜린과 결혼하여 함께 여러 사업을 시작했으며, 스포츠와 상업에 대한 열정을 결합해 1968년 오클랜드에서 첫 번째 레스밀 헬스클럽을 열었다. 몇 번의 시행착오 끝에 헬스클럽 사업은 결국 성공을 거두어 뉴질랜드 문화의 초석이 된 LMNZ 헬스클럽 체인이 되었다.

필립, 재키, 그리고 콜린이 레스밀 인터내셔널을 구축하고 바디펌프™(BODYPUMP™)의 폭발적인 성장으로 그룹 운동을 전 세계로 확산시키는 데 전념하는 동안, 레스는 특유의 결단력으로 지역구민들을 위한 변화를 이끌기 위해 정치에 뛰어들었다. 1990년대에 그는 오클랜드시 시장을 3선 역임하며 지역사회 강화와 인프라 개선을 위한 광범위한 개혁을 이끌었으며, 대담한 개발 프로젝트로 도시 중심부와 해안가를 재생시켰다.

정계를 떠난 후에도 레스는 계속해서 선수들을 코칭하고, 가족 사업 성장을 도왔으며 여러 자선 이니셔티브를 지원했다. 2002년 지방 정부와 스포츠 분야에 대한 공헌으로 레스는 여왕 탄신일 및 골드 주빌리 훈장 수여식에서 뉴질랜드 공로 훈장 컴패니언(Companion of the New Zealand Order of Merit)을 받았다. 이는 1973년 스포츠 분야에 대한 공헌으로 대영 제국 훈장 멤버(Member of the Order of the British Empire)로 임명된 것에 이은 상이었다. 2022년에 그는 필립 및 재키 밀과 함께 뉴질랜드 비즈니스 명예의 전당(New Zealand Business Hall of Fame)에 헌액되었다.

레스밀 인터내셔널 매니징 디렉터 필립 밀은 아버지를 회상하며 다음과 같이 말했다. "그는 인생에서 엄청난 것을 이루었다. 피트니스, 정치, 가족생활 등 모든 분야를 관통하는 공통된 실마리는 아버지가 항상 다른 사람들을 돕고 싶어 했다는 것이다.

아버지는 엄청나게 강인하고 추진력이 있었으며, 항상 소외된 사람들을 깊이 배려했다. 그는 만나는 모든 사람에게 지속적인 인상을 남겼으며, 그의 정신은 전 세계 헬스클럽 운동 속에 살아 있어 사람들이 피트니스와 사랑에 빠지도록 계속 돕고 있다."

2005년 콜린을 먼저 떠나보낸 레스의 유족으로는 자녀 필립과 도나(Donna), 며느리 재키, 손자녀 다이애나, 레스 주니어, 가브리엘(Gabriel), 모아나(Moana), 그리고 많은 증손자녀들이 남아 있다.

레슬리 로이 밀 MBE, CNZM(Leslie Roy Mills MBE, CNZM) 1934년 11월 1일~2026년 6월 29일

"헬스클럽의 목적은 사람들이 피트니스와 사랑에 빠지도록 돕는 것이다." - 레스밀, 1968년

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사진 - https://mma.prnewswire.com/media/3001553/Les_Mills_Snr.jpg

SOURCE Les Mills