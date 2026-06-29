Un des « pères fondateurs du fitness » - Les Mills Snr, 1934 - 2026

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande, 29 juin 2026 /PRNewswire/ -- Nous rendons un hommage sincère à notre fondateur, Les Mills Snr, qui s'est éteint paisiblement aujourd'hui, à l'âge de 91 ans.

Les Mills Snr (1934 – 2026) – a founding father of fitness who blazed a trail in sport, business, politics and life.

Véritable icône néo-zélandaise, Les a ouvert la voie dans le sport, les affaires, la politique et la vie en général. Avec son épouse Colleen, il a bâti un empire du fitness, d'abord grâce à la chaîne de salles de sport Les Mills New Zealand (LMNZ), puis avec Les Mills International, le géant de l'entraînement en groupe fondé par leur fils Phillip et sa compagne Jackie, désormais épaulés par leurs enfants Diana et Les Jr.

Né à Auckland en 1934, Les a connu des débuts difficiles dans la vie, ayant perdu son père à l'âge de 11 ans, mais il a trouvé du réconfort dans sa passion pour le fitness et la culture physique, inspiré par le programme de musculation de Charles Atlas. Il est devenu un athlète redoutable qui a représenté la Nouvelle-Zélande lors de quatre Jeux Olympiques, dans les épreuves du lancer du disque et du lancer du poids. Il a remporté une médaille d'or, trois médailles d'argent et une médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth, avant de devenir entraîneur international de haut niveau et responsable sportif.

À l'âge de 19 ans, Les a épousé Colleen – elle-même athlète de niveau mondial en athlétisme – et le couple s'est lancé dans plusieurs projets entrepreneuriaux avant de mettre en commun leur passion pour le sport et les affaires pour ouvrir la première salle de sport Les Mills à Auckland en 1968. Après quelques faux départs, l'activité de salles de sport a fini par décoller et est devenue la célèbre chaîne LMNZ, qui reste aujourd'hui encore un pilier de la culture néo-zélandaise.

Alors que Phillip, Jackie et Colleen s'affairaient à développer Les Mills International et à faire connaître les cours collectifs à l'échelle mondiale grâce à l'essor fulgurant de BODYPUMP™, Les s'est lancé dans la politique avec la détermination qui le caractérise, afin d'apporter des changements au profit de ses électeurs. Il a exercé trois mandats en tant que maire d'Auckland dans les années 1990, menant des réformes de grande envergure visant à renforcer les communautés et à améliorer les infrastructures, tout en redynamisant le cœur de la ville et son front de mer grâce à des projets d'aménagement audacieux.

Après avoir quitté la vie politique, Les a continué à entraîner des athlètes, à contribuer au développement des entreprises familiales et à soutenir plusieurs initiatives caritatives. En 2002, il a été distingué à l'occasion de l'anniversaire de la reine et du jubilé d'or, et a été nommé Compagnon de l'Ordre du Mérite de Nouvelle-Zélande pour ses services rendus à l'administration locale et au sport. Cette distinction venait s'ajouter à celle qu'il avait reçue en 1973, à l'occasion de l'anniversaire de la Reine, où il avait été nommé Membre de l'Ordre de l'Empire britannique pour ses services rendus au sport. En 2022, aux côtés de Phillip et Jackie Mills, il a été intronisé au « New Zealand Business Hall of Fame ».

Phillip Mills, directeur général de Les Mills International, a déclaré à propos de son père : « Il a accompli énormément de choses au cours de sa vie. » Et le fil conducteur qui reliait tous ces domaines – que ce soit le sport, la politique ou la vie de famille –, c'était qu'il avait toujours à cœur d'aider les autres.

« Papa était d'une force extraordinaire, très déterminé, et il s'est toujours profondément soucié des plus démunis. » Il a marqué profondément tous ceux qu'il a rencontrés, et son esprit continue de vivre dans les salles de sport du monde entier, où il continue d'aider les gens à se passionner pour le fitness. »

Après avoir perdu Colleen en 2005, Les laisse derrière lui ses enfants Phillip et Donna, sa belle-fille Jackie, ses petits-enfants Diana, Les Jr, Gabriel et Moana, ainsi que de nombreux arrière-petits-enfants.

Leslie Roy Mills, MBE, CNZM, 1er novembre 1934 – 29 juin 2026

« Le but d'une salle de sport, c'est d'aider les gens à se passionner pour le fitness. » – Les Mills, 1968

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