M1 et la solution BSS cloud-native de 6D Technologies : l'histoire d'une transformation numérique réussie

BENGALURU, Inde, 15 janvier 2025 /PRNewswire/ -- 6D Technologies, un leader mondial des solutions de transformation numérique, est fier d'annoncer la migration réussie des services Prepaid et Maxx de M1 Limited vers 6D Technologies Canvas, une plateforme BSS numérique de pointe. En l'espace de 15 mois, 6D Technologies a migré tous les abonnés Prepaid et Maxx (Postpaid) de M1 des systèmes existants vers Canvas. Cette modernisation a permis d'améliorer la prestation de services, l'efficacité opérationnelle et l'expérience des clients avec un minimum de perturbations, marquant ainsi une étape importante dans l'évolution numérique de M1.

Le projet de migration s'est appuyé sur la suite complète de modules logiciels sous licence proposés par 6D Technologies. Ces modules forment un écosystème holistique qui rationalise les opérations :

Canvas comprend une gestion avancée de la relation client, un catalogue de produits unifié, une gestion des commandes et des flux de travail, la facturation, la médiation de la facturation, la passerelle API numérique de 6D Technologies, l'ESB de 6D Technologies, un moteur de notification, l'établissement de rapports et un système d'authentification unique (SSO).

comprend une gestion avancée de la relation client, un catalogue de produits unifié, une gestion des commandes et des flux de travail, la facturation, la médiation de la facturation, la passerelle API numérique de 6D Technologies, l'ESB de 6D Technologies, un moteur de notification, l'établissement de rapports et un système d'authentification unique (SSO). Magik , la solution de gestion de campagnes, offre un moteur de règles commerciales, des analyses avancées, une gestion de la fidélisation, une capacité de gestion des données, un système de BI et d'établissement de rapports, et un système de gestion des commissions pour les détaillants.

, la solution de gestion de campagnes, offre un moteur de règles commerciales, des analyses avancées, une gestion de la fidélisation, une capacité de gestion des données, un système de BI et d'établissement de rapports, et un système de gestion des commissions pour les détaillants. Aureus dispose d'un portail pour les détaillants qui permet d'offrir des services intégrés de recharge électronique.

dispose d'un portail pour les détaillants qui permet d'offrir des services intégrés de recharge électronique. Parmi les autres modules intégrés figurent un système de gestion des numéros et des cartes SIM, un service de self-care en ligne, un système de gamification avec cinq jeux interactifs et un système robuste de gestion des bons.

Marko Cetkovic, Chief Digital Officer chez M1, a ajouté : « Notre partenariat avec 6D Technologies est essentiel pour moderniser le BSS numérique et la gestion des campagnes. La migration de nos anciens clients Prepaid et Maxx vers la nouvelle plateforme permet de gagner en efficacité opérationnelle et de réduire les délais de mise sur le marché, ce qui s'inscrit dans notre stratégie de pérennisation de nos activités. »

Manish Arora, cofondateur et directeur de la recherche de 6D Technologies, a déclaré : « La migration réussie des services Prepaid et Maxx de M1 vers notre plateforme Canvas souligne la puissance et l'évolutivité de nos solutions en matière de BSS numérique. Cette migration améliore non seulement l'efficacité opérationnelle, mais permet également à M1 d'offrir à ses clients des expériences de qualité supérieure, basées sur les données. Nous restons déterminés à aider nos clients à exceller dans le paysage concurrentiel des télécommunications. »

À propos de 6D Technologies

6D Technologies fournit des solutions innovantes de transformation numérique pour les CSP. Ses plateformes évolutives permettent aux opérateurs de télécommunications de rationaliser leurs opérations, d'améliorer l'expérience de leurs clients et de stimuler leur croissance, redéfinissant ainsi la gestion d'entreprise dans un écosystème numérique en constante évolution.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2267508/6D_Technologies_Logo.jpg