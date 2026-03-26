Unisys es nombrada líder en el informe PEAK Matrix® 2026 de Everest Group en servicios para el espacio de trabajo digital para medianas empresas

La empresa internacional de soluciones tecnológicas resuelve las necesidades del mercado medio con innovadores programas basados en la experiencia como servicio, y paquetes tecnológicos ágiles

BLUE BELL, Pensilvania, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Unisys (NYSE: UIS) ha sido nombrada líder en la evaluación PEAK Matrix® 2026 en servicios para el espacio de trabajo digital para empresas del segmento de mercado medio proporcionada por Everest Group, lo que marca su segundo reconocimiento desde el surgimiento del informe en 2024. En el informe, Unisys fue reconocida por sus opciones tecnológicas rentables, sus modelos de precios flexibles y la consultoría práctica, todo lo cual ayuda a las organizaciones a desarrollar espacios de trabajos impulsados por la experiencia. Este reconocimiento resalta el compromiso de la empresa con ofrecer servicios para el espacio de trabajo digital que les proporcionen a los clientes innovación, adaptabilidad y valor real sin complicaciones.

El informe de Everest Group evalúa a los proveedores de servicios para el espacio de trabajo digital para organizaciones del mercado medio o medianas empresas (compradores con ingresos anuales de menos de 5.000 millones de dólares). Everest Group identifica a los "líderes" como proveedores con una amplia experiencia en participaciones integrales en el espacio laboral, una cartera equilibrada, una visión clara con un sólido paquete de PI agnóstica y contextualizada, así como soluciones respaldadas por talento calificado y capacidades de obtención de resultados.

"Las organizaciones de mercado medio enfrentan desafíos particulares que merecen más que soluciones universales", expresó Patrycja Sobera, vicepresidenta ejecutiva y directora general de Soluciones para el Espacio de Trabajo Digital en Unisys. "A partir de nuestra experiencia en la atención a clientes en todo el espectro —desde empresas grandes hasta organizaciones medianas— incorporamos tecnologías flexibles y centradas en la experiencia para el espacio de trabajo, y que están diseñadas para satisfacer sus necesidades dinámicas. Se trata de ofrecer la combinación correcta de alcance, información y colaboración para ayudar a las organizaciones a avanzar con seguridad".

Las principales fortalezas de Unisys mencionadas en el informe incluyen:

Paquetes tecnológicos rentables: Unisys ofrece opciones de paquetes alternativos y rentables a través de colaboraciones con proveedores de tecnología especializados y emergentes, lo que les ofrece a las medianas empresas una mayor flexibilidad y una implementación más rápida.

Unisys ofrece opciones de paquetes alternativos y rentables a través de colaboraciones con proveedores de tecnología especializados y emergentes, lo que les ofrece a las medianas empresas una mayor flexibilidad y una implementación más rápida. La experiencia como servicio: al combinar los datos de rendimiento de los dispositivos con las opiniones de los empleados, Unisys proporciona información práctica para mejorar las experiencias digitales para el mercado medio.

al combinar los datos de rendimiento de los dispositivos con las opiniones de los empleados, Unisys proporciona información práctica para mejorar las experiencias digitales para el mercado medio. Un socio único: Unisys es reconocida como una práctica entidad consultora asociada que ofrece asesorías con un toque humano en función de crear experiencias de usuarios impulsadas por personas y diseñar espacios laborales centrados en la experiencia.

"El segmento del mercado medio evoluciona rápidamente con empresas que se modernizan a un ritmo acelerado para adaptarse a los nuevos modelos de trabajo, el aumento de la competencia y controles de costos más estrictos", expresó Prabhneet Kaur, directora de prácticas en Everest Group. "Quieren soluciones para el espacio de trabajo que sean sencillas, flexibles y se centren en resultados reales. Unisys se distingue por combinar una amplia experiencia en asesoramiento, una sólida colaboración con proveedores emergentes y su enfoque de la experiencia como servicio para ofrecer estas transformaciones prácticas e impulsadas por resultados".

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Los fragmentos autorizados extraídos de los informes PEAK Matrix® de Everest Group pueden ser utilizados por terceros autorizados para sus propias actividades de marketing y promoción, así como en materiales complementarios. Los fragmentos seleccionados de los informes PEAK Matrix® de Everest Group no proporcionan necesariamente el contexto completo de nuestro análisis e investigación. Todas las investigaciones y análisis realizados por los analistas de Everest Group e incluidos en los informes PEAK Matrix® de la firma son independientes y ninguna organización ha pagado para figurar en ellos o influir en su posicionamiento. Para acceder a la investigación completa y obtener más información acerca de nuestra metodología, visite Everest Group PEAK Matrix® Reports.

Acerca de Everest Group

Everest Group es una de las principales empresas de investigación a nivel mundial que ayuda a los directivos empresariales a tomar decisiones seguras. Las evaluaciones PEAK Matrix® de Everest Group les proporcionan a las empresas análisis e información para que puedan tomar decisiones vitales sobre la selección de proveedores de servicios mundiales, ubicaciones, así como acerca de productos y soluciones en múltiples segmentos del mercado. Asimismo, los proveedores de estos servicios, productos y soluciones se apoyan en PEAK Matrix® para evaluar y calibrar sus ofertas frente a otros en la industria o mercado. Puede encontrar más información y contenido detallado en www.everestgrp.com.

Acerca de Unisys

Unisys es una empresa internacional de soluciones tecnológicas que potencia las innovaciones para las principales organizaciones del mundo. Nuestras soluciones (la nube, la IA, espacios de trabajo digitales, aplicaciones e informática empresarial) ayudan a nuestros clientes a desafiar el statu quo y desarrollar todo su potencial. Para conocer cómo hemos estado ayudando a nuestros clientes a desafiar los límites de lo posible durante más de 150 años, visite unisys.com y síganos en LinkedIn.

COMUNICADO N.º: 0325/10044

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FUENTE Unisys Corporation