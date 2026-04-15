Unisys y Worldsys se asocian para mejorar las capacidades de lucha contra el lavado de dinero en los sistemas bancarios centrales

BLUE BELL, Pensilvania, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Unisys (NYSE: UIS) anunció una asociación con Worldsys, empresa líder en soluciones de tecnología normativa, para ofrecer capacidades de vanguardia contra el lavado de dinero (AML) mediante una plataforma bancaria central integral. La solución ayuda a las instituciones financieras de todo el mundo a fortalecer sus procesos de cumplimiento normativo, mitigar el riesgo de fraude y garantizar la seguridad de las operaciones bancarias.

A medida que las técnicas de delincuencia financiera siguen evolucionando, los bancos necesitan soluciones contra el lavado de dinero que cumplan con los requisitos normativos sin agregar una complejidad operativa innecesaria. Worldsys aporta su experiencia normativa al ecosistema de socios de Unisys, y opera con las certificaciones ISO 9001 e ISO/IEC 27001, normas reconocidas a nivel internacional para sistemas de gestión de la calidad y sistemas de gestión de la seguridad de la información.

Mediante esta colaboración, Unisys y Worldsys fortalecen las soluciones bancarias básicas que respaldan los procesos de prevención del lavado de dinero, junto con las operaciones bancarias cotidianas. Las soluciones dan soporte a una amplia variedad de necesidades bancarias, desde la banca minorista y la banca para pequeñas y medianas empresas hasta ofertas hipotecarias especializadas. Gracias a su modelo de prestación de servicios mundial, Unisys proporciona experiencia local alineada con los requisitos normativos y las prácticas del mercado en todo Latinoamérica, Reino Unido, EMEA y APAC.

"El riesgo de fraude evoluciona día a día, y las organizaciones financieras que pasan de una postura reactiva a una estrategia proactiva pueden fortalecer la confianza y la resiliencia a largo plazo", afirmó Sean Tinney, vicepresidente sénior y director general de Soluciones Informáticas Empresariales en Unisys. "La asociación con Worldsys refleja nuestro compromiso con la innovación práctica, que respalda el cumplimiento normativo a la vez que aborda los desafíos operativos del mundo real".

Además de las capacidades mejoradas en materia de prevención del lavado de dinero, la plataforma bancaria central integral:

Impulsa la productividad de los empleados: diseñada con una interfaz centrada en el usuario y funciones que mejoran la experiencia, la plataforma ayuda a los banqueros a trabajar de manera más eficaz, a la vez que garantiza la satisfacción constante del cliente.

diseñada con una interfaz centrada en el usuario y funciones que mejoran la experiencia, la plataforma ayuda a los banqueros a trabajar de manera más eficaz, a la vez que garantiza la satisfacción constante del cliente. Facilita la toma de decisiones informadas: la integración con lagos de datos y sistemas de terceros permite una mayor visibilidad de las operaciones bancarias y los flujos de trabajo de cumplimiento normativo.

la integración con lagos de datos y sistemas de terceros permite una mayor visibilidad de las operaciones bancarias y los flujos de trabajo de cumplimiento normativo. Conecta todo el ecosistema bancario: desde depósitos y préstamos hasta tarjetas, pagos, cobros e informes normativos, la plataforma unificada da soporte a las operaciones bancarias de principio a fin.

"En Worldsys, creemos que el cumplimiento normativo debe ser sólido y, al mismo tiempo, práctico desde el punto de vista operativo", afirmó Martín Piñeiro, director ejecutivo de Worldsys. "La asociación con Unisys nos permite llevar nuestra experiencia en materia de prevención del lavado de dinero a un entorno bancario central más amplio, lo que ayuda a las instituciones financieras a fortalecer la prevención de riesgos y, al mismo tiempo, facilita la eficacia de las operaciones diarias".

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Acerca de Worldsys

Worldsys es un proveedor líder de soluciones tecnológicas para el cumplimiento normativo con más de 40 años de experiencia en el mercado. La empresa se especializa en ayudar a los clientes a mitigar los riesgos en sus operaciones y a cumplir con las normativas locales e internacionales, incluidas el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero y de la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA). Worldsys ofrece una amplia variedad de servicios, entre los que se incluyen el desarrollo de software para criptomonedas, la supervisión de operaciones y el análisis normativo, y se destaca por su compromiso con altos estándares de servicio y cumplimiento normativo.

Acerca de Unisys

Unisys es una empresa internacional de soluciones tecnológicas que potencia las innovaciones para las principales organizaciones del mundo. Nuestras soluciones (la nube, la IA, espacios de trabajo digitales, aplicaciones e informática empresarial) ayudan a nuestros clientes a desafiar el statu quo y desarrollar todo su potencial. Para conocer cómo hemos estado ayudando a nuestros clientes a desafiar los límites de lo posible durante más de 150 años, visite unisys.com y síganos en LinkedIn.

COMUNICADO N.º: 0414/10046

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FUENTE Unisys Corporation