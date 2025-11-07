UPL lança uma campanha global "#AFarmerCan" antes da COP30, defendendo os agricultores na ação climática

~ Um apelo global à ação instando os líderes mundiais a colocarem os agricultores no centro das estratégias climáticas

Microsite: conheça 20 agricultores de todo o mundo que lideram ações climáticas na agricultura

DVC: assista ao vídeo da campanha

LONDRES, 7 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A UPL, líder global em soluções agrícolas sustentáveis, anunciou hoje o lançamento de sua campanha global'"#AFarmerCan - O herói que você não sabe que precisa", antes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontecerá de 10 a 21 de novembro de 2025 em Belém, Brasil. A campanha celebra os agricultores como heróis climáticos e apela aos líderes mundiais para que reconheçam o seu papel fundamental na construção da resiliência climática.

UPL honours farmers leading climate action across the world with #AFarmerCan campaign

Presente em mais de 140 países, a UPL trabalha em estreita colaboração com pequenos agricultores e grandes produtores comerciais, capacitando-os com soluções agrícolas sustentáveis que promovem ações climáticas e segurança alimentar. Com base nessa experiência, a UPL selecionou 20 histórias inspiradoras de agricultores do mundo todo, mostrando como a agricultura pode promover a mitigação dos gases de efeito estufa (GEE), a segurança energética, a conservação da água, a recuperação da saúde do solo e a proteção da biodiversidade — os cinco pilares que orientam o envolvimento da UPL na COP30.

A campanha #AFarmerCan da UPL faz um apelo atraente: as políticas devem estar ao lado dos agricultores. Os consumidores devem reconhecer e celebrar sua força, resiliência e inovação.

Como parte de sua campanha de defesa, a UPL está propondo uma estrutura de incentivos baseada em quatro pilares para fortalecer a resiliência dos agricultores:

Pagar: recompensar os agricultores pela adoção de práticas climáticas inteligentes.

oferecer subsídios e seguros aos agricultores para protegê-los contra riscos.

oferecer subsídios e seguros aos agricultores para protegê-los contra riscos. Adquirir: fortalecer o acesso dos agricultores aos mercados públicos para produtos sustentáveis certificados.

fortalecer o acesso dos agricultores aos mercados públicos para produtos sustentáveis certificados. Promover: ampliar as ferramentas digitais, os dados sobre saúde do solo e o treinamento de conhecimento para agricultores.

Falando sobre a iniciativa, o Sr. Jai Shroff, presidente e CEO do grupo UPL, disse: "Com #AFarmerCan, estamos ampliando uma mensagem simples, mas urgente: o futuro da resiliência climática começa nos campos. Os agricultores já estão liderando o caminho, inovando, adaptando-se e regenerando. No entanto, suas contribuições continuam a ser subestimadas no discurso global sobre o clima. Esta campanha é o nosso apelo a legisladores, instituições e consumidores para que apoiem os agricultores, os capacitem e os coloquem no centro da ação climática.

A UPL está ampliando sua mensagem por meio de uma campanha global 360° em todo o Brasil e nos principais mercados, combinando publicidade externa de alto impacto com engajamento digital imersivo. Em Belém, a campanha abrange sinalização no aeroporto, mais de 1.000 táxis com a marca e 200 ônibus com códigos QR que revelam, em primeira mão, histórias poderosas de agricultores. Em complementação, há campanhas digitais direcionadas, ativações nas redes sociais e um filme evocativo que mostra os agricultores como heróis do clima. A iniciativa também inclui produtos ecológicos : camisetas, sacolas e garrafas de água.

A UPL estará presente na Zona Azul da COP30 — área oficial organizada pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) para negociações formais e pavilhões nacionais — servindo café com baixo teor de carbono da marca brasileira Mió. Ao servir café que captura mais CO₂ do que emite, a UPL oferecerá aos delegados uma experiência tangível de como a agricultura climaticamente inteligente pode acelerar o progresso em direção às metas climáticas globais. Como parte deste patrocínio, a UPL também garantiu os direitos de uso da marca oficial da conferência.

A UPL apresentará sua Agrosfera na AgriZona, um espaço de exposição organizado pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), onde a UPL realizará painéis de especialistas e debates com base nos cinco pilares que orientam o envolvimento da UPL na COP30. A UPL também participará do Fórum Planeta Campo e apresentará um estudo de caso da Índia sobre arroz com baixo teor de metano.

Por meio da campanha '#AFarmerCan', a UPL reafirma seu compromisso em definir um movimento global que celebra os agricultores como heróis climáticos e guardiões de um planeta mais saudável.

A UPL é líder global em soluções biológicas e agrícolas, operando em mais de 140 países, com 43 unidades de manufatura, 57 instalações de P&D e um portfólio de mais de 15.000 produtos registrados em todo o mundo.

Sobre o UPL Group

A UPL Ltd. (NSE: UPL) (BSE: 512070) (LSE GDR: UPLL) é uma fornecedora global de produtos e soluções agrícolas sustentáveis que abrangem toda a cadeia de valor agroalimentar. Com receita anual superior a US$ 5 bilhões, a UPL Ltd. é uma das maiores empresas agrícolas do mundo, atendendo produtores em mais de 140 países. A UPL Ltd. é composta por quatro plataformas especializadas, incluindo a UPL Corporation Ltd. (UPL Corp); UPL Sustainable Agriculture Solutions Ltd. (UPL SAS); Advanta Enterprises Ltd; e Superform Chemistries Ltd. Juntas, essas plataformas se dedicam a Reinventar a Sustentabilidade e impulsionar o progresso no mundo. Para obter mais informações, visite www.upl-ltd.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2815888/UPL_AFarmerCan_campaign.jpg

