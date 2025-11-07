UPL lance une campagne mondiale « #AFarmerCan » en amont de la COP30, défendant les agriculteurs dans l'action climatique

~ Un appel mondial à l'action exhortant les dirigeants mondiaux à placer les agriculteurs au cœur des stratégies climatiques

Microsite : Rencontrez 20 agriculteurs du monde entier qui mènent une action climatique dans l'agriculture

DVC : Regarder la vidéo de la campagne

LONDRES, 7 novembre 2025 /PRNewswire/ -- UPL, leader mondial des solutions agricoles durables, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa campagne mondiale « #AFarmerCan - The hero you don't know you need » (Le héros dont vous ignorez avoir besoin), en amont de la 30e Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, qui se tiendra du 10 au 21 novembre 2025 à Belém, au Brésil. La campagne célèbre les agriculteurs en tant que héros du climat et appelle les dirigeants mondiaux à reconnaître leur rôle essentiel dans le renforcement de la résilience climatique.

UPL honours farmers leading climate action across the world with #AFarmerCan campaign

Présent dans plus de 140 pays, UPL travaille en étroite collaboration avec les petits exploitants agricoles et les grandes exploitations commerciales, en leur proposant des solutions agricoles durables qui favorisent l'action climatique et la sécurité alimentaire. S'appuyant sur cette expérience, UPL a rassemblé 20 histoires d'agriculteurs inspirantes du monde entier, montrant comment l'agriculture peut faire progresser l'atténuation des gaz à effet de serre (GES), la sécurité énergétique, la conservation de l'eau, la régénération de la santé des sols et la protection de la biodiversité, les cinq piliers qui guident l'engagement d'UPL lors de la COP30.

La campagne #AFarmerCan d'UPL lance un appel convaincant : la politique doit soutenir les agriculteurs. Les consommateurs doivent reconnaître et célébrer leur force, leur résilience et leur sens de l'innovation.

Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation, UPL propose un cadre incitatif à quatre piliers pour renforcer la résilience des agriculteurs :

Salaire : récompenser les agriculteurs qui adoptent des pratiques intelligentes en matière de climat.

récompenser les agriculteurs qui adoptent des pratiques intelligentes en matière de climat. Protection : offrir aux agriculteurs des subventions et des assurances pour se prémunir contre les risques.

offrir aux agriculteurs des subventions et des assurances pour se prémunir contre les risques. Approvisionnement : renforcer l'accès des agriculteurs aux marchés publics pour les produits certifiés durables.

renforcer l'accès des agriculteurs aux marchés publics pour les produits certifiés durables. Promotion : outils numériques à l'échelle, données sur la santé des sols et formation des agriculteurs.

À propos de cette initiative, M. Jai Shroff, président-directeur général du groupe UPL, a déclaré : « Avec #AFarmerCan, nous amplifions un message simple mais urgent : l'avenir de la résilience climatique commence dans les champs. Les agriculteurs montrent déjà la voie : ils innovent, s'adaptent et régénèrent leurs terres. Pourtant, leurs contributions restent méconnues dans les discussions internationales sur le climat. Cette campagne est un appel que nous lançons aux décideurs politiques, aux institutions et aux consommateurs pour qu'ils se tiennent aux côtés des agriculteurs, qu'ils leur donnent les moyens d'agir et qu'ils soient au cœur de l'action climatique ».

UPL amplifie son message par le biais d'une campagne mondiale à 360° déployée au Brésil et sur les marchés clés, combinant une stratégie de marque extérieure à fort impact avec un engagement numérique immersif. À Belém, la campagne s'étend à la signalisation de l'aéroport, à plus de 1 000 taxis affichant l'identité visuelle de la marque et à 200 bus dotés de codes QR qui permettent d'accéder à des histoires fortes vécues et partagées par les agriculteurs. En complément, des campagnes numériques ciblées, des activations sur les réseaux sociaux et un film évocateur présentant les agriculteurs comme des héros du climat. Cette initiative comprend également des articles écologiques, T-shirts, sacs fourre-tout et bouteilles d'eau.

UPL sera présent dans la zone bleue de la COP30, la zone officielle organisée par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) pour les négociations officielles et les pavillons nationaux, et servira du café à faible empreinte carbone de la marque brésilienne Mió. En servant du café qui capture plus de CO₂ qu'il n'en émet, UPL offrira aux délégués une expérience tangible de la manière dont l'agriculture intelligente sur le plan climatique peut accélérer les progrès vers les objectifs climatiques mondiaux. Dans le cadre de ce parrainage, UPL a également obtenu les droits d'utilisation de la marque officielle de la conférence.

UPL présentera son Agrosphère à l'AgriZone, un espace d'exposition organisé par l'Embrapa (Corporation brésilienne de recherche agricole) qui accueillera des panels d'experts et des débats basés sur les cinq piliers qui guident l'engagement d'UPL à la COP30. UPL participera également au forum Planeta Campo et présentera une étude de cas sur le riz indien à faible teneur en méthane.

À travers « #AFarmerCan », UPL réaffirme son engagement à façonner un mouvement mondial qui célèbre les agriculteurs en tant que héros du climat et gardiens d'une planète plus saine.

UPL est un leader mondial des biosolutions et des solutions agricoles, opérant dans plus de 140 pays avec 43 sites de production, 57 installations de R&D et un portefeuille de plus de 15 000 produits enregistrés dans le monde entier.

À propos du groupe UPL

UPL Ltd. (NSE : UPL) (BSE : 512070) (LSE GDR : UPLL) est un fournisseur mondial de produits et de solutions agricoles durables qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire. Affichant un chiffre d'affaires annuel supérieur à cinq milliards de dollars, UPL Ltd. est l'une des plus grandes entreprises agricoles au monde, au service des agriculteurs dans plus de 140 pays. UPL Ltd. comprend quatre plateformes spécialisées, dont UPL Corporation Ltd. (UPL Corp), UPL Sustainable Agriculture Solutions Ltd. (UPL SAS), Advanta Enterprises Ltd et Superform Chemistries Ltd. Ensemble, ces plateformes se consacrent à repenser la durabilité et à soutenir le progrès dans le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.upl-ltd.com.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2815888/UPL_AFarmerCan_campaign.jpg