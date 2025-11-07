UPL meluncurkan kampanye global '#AFarmerCan' menjelang COP30 untuk mendukung petani dalam aksi iklim

UPL hadir di lebih dari 140 negara dan bekerja sama dengan petani kecil maupun petani komersial berskala besar untuk mendukung mereka melalui solusi pertanian berkelanjutan yang mendorong aksi iklim dan ketahanan pangan. Berdasarkan pengalaman ini, UPL telah memilih 20 kisah petani yang menginspirasi dari seluruh dunia, yang menunjukkan bagaimana pertanian dapat memajukan mitigasi gas rumah kaca (GRK), ketahanan energi, konservasi air, regenerasi kesehatan tanah, dan perlindungan keanekaragaman hayati - lima tonggak yang memandu keterlibatan UPL di COP30.

Kampanye #AFarmerCan oleh UPL menyampaikan seruan yang menarik: Kebijakan harus berpihak pada petani. Konsumen harus mengakui dan merayakan kekuatan, ketahanan, dan inovasi petani.

Sebagai bagian dari dukungan kampanye, UPL mengusulkan kerangka kerja insentif berisi empat tonggak untuk memperkuat ketahanan petani:

Bayar: Memberikan penghargaan kepada petani yang menggunakan praktik cerdas iklim.

Memberikan penghargaan kepada petani yang menggunakan praktik cerdas iklim. Lindungi: Menawarkan subsidi dan asuransi kepada petani untuk melindungi mereka dari risiko.

Menawarkan subsidi dan asuransi kepada petani untuk melindungi mereka dari risiko. Pengadaan: Memperkuat akses petani ke pasar umum untuk produk berkelanjutan bersertifikat.

Memperkuat akses petani ke pasar umum untuk produk berkelanjutan bersertifikat. Promosikan: Tingkatkan alat digital, data kesehatan tanah, dan pelatihan pengetahuan bagi petani.

Tentang inisiatif ini, Jai Shroff, Chairman & Group CEO UPL mengatakan: "Melalui #AFarmerCan, kami menggemakan pesan yang sederhana namun penting: masa depan ketahanan iklim dimulai dari ladang. Petani sudah memimpin - berinovasi, beradaptasi, dan melakukan regenerasi. Namun kontribusi mereka masih kurang diakui dalam wacana iklim global. Kampanye ini merupakan seruan kami kepada pembuat kebijakan, institusi, dan konsumen untuk mendampingi petani, mendukung dan menjadikan mereka pusat aksi iklim."

UPL memperkuat pesannya melalui kampanye 360° global di Brasil dan berbagai pasar utama, memadukan merek luar ruang yang berdampak besar dengan keterlibatan digital yang imersif. Di Belem, kampanye ini terlihat di papan nama bandara, lebih dari 1.000 taksi bermerek, dan 200 bus dengan menampilkan kode QR yang menampilkan kisah luar biasa secara langsung dari para petani. Selain itu, mereka juga mengadakan kampanye digital bertarget, aktivasi media sosial, dan menayangkan film yang menggugah dengan menampilkan petani sebagai pahlawan iklim. Inisiatif ini juga mencakup produk ramah lingkungan - kaos, tas jinjing, dan botol air.

UPL akan hadir di Blue Zone COP30 - area resmi yang diselenggarakan oleh Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) untuk negosiasi resmi dan paviliun nasional - dan menyajikan kopi pintar rendah emisi dari merek Mió asal Brasil. Dengan menyajikan kopi yang menangkap lebih banyak CO₂ daripada emisi yang diakibatkannya, UPL akan menyajikan pengalaman nyata kepada delegasi tentang bagaimana pertanian cerdas iklim dapat mempercepat kemajuan untuk meraih tujuan iklim global. Sebagai bagian dari sponsor ini, UPL juga mendapatkan hak menggunakan merek resmi konferensi tersebut.

UPL akan memamerkan Agrosphere di AgriZone, ruang pameran yang diselenggarakan oleh Embrapa (Brazilian Agricultural Research Corporation) di mana UPL akan menjadi mengadakan diskusi panel ahli dan debat berdasarkan lima tonggak yang memandu keterlibatan UPL di COP30. UPL juga akan berpartisipasi dalam Planeta Campo Forum dan mempresentasikan studi kasus beras rendah metana dari India.

Melalui '#AFarmerCan', UPL kembali menegaskan komitmennya untuk membentuk gerakan global yang mengakui petani sebagai pahlawan iklim dan pengelola bumi yang lebih sehat.

UPL adalah perusahaan terdepan di dunia dalam hal biosolusi dan solusi pertanian. UPL beroperasi di lebih dari 140 negara dengan 43 lokasi pabrik, 57 fasilitas R&D, dan portofolio berisi lebih dari 15.000 produk terdaftar di seluruh dunia.

Tentang UPL Group

UPL Ltd. (NSE): UPL) (BSE: 512070) (LSE GDR: UPLL) adalah penyedia global untuk produk dan solusi pertanian berkelanjutan yang mencakup seluruh rantai nilai pangan-pertanian. Dengan pendapatan tahunan lebih dari $5 miliar, UPL Ltd. adalah salah satu perusahaan pertanian terbesar di dunia dan melayani petani di lebih dari 140 negara. UPL Ltd. terdiri dari empat platform pure-play yang meliputi UPL Corporation Ltd. (UPL Corp); UPL Sustainable Agriculture Solutions Ltd. (UPL SAS); Advanta Enterprises Ltd; dan Superform Chemistries Ltd. Semua platform ini dikhususkan untuk Menata Ulang Keberlanjutan dan mendorong kemajuan di dunia. Untuk informasi lebih lanjut, harap kunjungi www.upl-ltd.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2815888/UPL_AFarmerCan_campaign.jpg

SOURCE UPL Group